Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις πυρκαγιές: «Υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό»

Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα, στους τρεις πεσόντες πυροσβέστες, αλλά και στις αποζημιώσεις που έρχονται.

Στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα και τις ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, προαναγγέλλοντας την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού κρατικής αρωγής για την ανακούφιση των πληγέντων.

«Υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό»

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, υπογραμμίζοντας ότι οι ριπές των ανέμων άγγιξαν ακόμη και τα 10 μποφόρ, καθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις αδύνατες τις υδροληψίες και τις ρίψεις νερού από τα αεροσκάφη.

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην Πολιτική Προστασία. Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Φόρος τιμής στους τρεις πεσόντες πυροσβέστες

Στην ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδωσε φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους εθελοντές που δίνουν μια μάχη «πέρα από τα ανθρώπινα όρια».

Καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για την ταχύτατη έναρξη των διαδικασιών αποκατάστασης, τονίζοντας ότι κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Κρατικής Αρωγής μεταβαίνουν άμεσα στις πληγείσες περιοχές.

Στόχος είναι η γρήγορη καταγραφή και ταυτοποίηση των ζημιών σε περιουσίες, ώστε να εκταμιευτούν χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις προς τους πληγέντες.

Όπως κατέληξε, απόλυτη προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής, και στη συνέχεια των περιουσιών και του δασικού πλούτου της χώρας.

Ολόκληρο το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις πυρκαγιές

Καλημέρα σε όλες και όλους. Θέλω να ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και επίγεια μέσα, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό.

Όμως υπάρχουν στιγμές που η φύση και η ένταση των καιρικών φαινομένων ξεπερνούν κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και κάθε επιχειρησιακή δυνατότητα. Όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμη και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Σε αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες ημέρες δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν ούτε υδροληψίες ούτε ρίψεις νερού, καθώς οι ακραίες αναταράξεις καθιστούσαν τις πτήσεις απαγορευτικές, με αποτέλεσμα το βάρος της μάχης να πέφτει σχεδόν αποκλειστικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Θέλω, λοιπόν, να εκφράσω την απεριόριστη ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές, στα στελέχη της πολιτικής προστασίας, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εργαζόμενους των δήμων και των περιφερειών και σε όλους όσοι δίνουν, για ακόμη μία φορά, μια μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Δυστυχώς, αυτή η μάχη είχε και βαρύ τίμημα. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν για να σώσουν συνανθρώπους τους, περιουσίες και δάση. Στους ανθρώπους τους οφείλουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας. Και στη μνήμη τους οφείλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε διαρκώς τις δυνατότητες της χώρας απέναντι σε ολοένα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας που υπέστησαν ζημιές στις περιουσίες τους ώστε να γίνει άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η στήριξη της πολιτείας. Και ας θυμόμαστε ότι στις πυρκαγιές η πρόληψη σώζει ζωές. Και αυτή παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας: να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Αυτόν τον στόχο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

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