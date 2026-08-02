Η στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα: Οι πρώτες πληροφορίες για τα πληρώματα (vid)

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς.

Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει καρέ καρέ τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell, τα οποία συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, στη Δυτική Αττική.

Στα πλάνα διακρίνεται το ένα ελικόπτερο να πετά σε μεγαλύτερο ύψος και, κατά τη διάρκεια ελιγμού προς τα δεξιά, να χάνει ύψος. Εκείνη τη στιγμή φαίνεται να έρχεται σε επαφή με το στροφείο του δεύτερου ελικοπτέρου, το οποίο πετούσε χαμηλότερα. Από τη σύγκρουση, το χαμηλότερα ιπτάμενο ελικόπτερο χάνει το στροφείο του, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει στο έδαφος.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου εντοπίστηκε σώο, επικοινώνησε με το Κέντρο Επιχειρήσεων και μεταφέρεται με ασθενοφόρα για προληπτικό έλεγχο.

Για το δεύτερο πλήρωμα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς το ελικόπτερο έχει εντοπιστεί.Την ώρα του ατυχήματος στην περιοχή επιχειρούσαν συνολικά 20 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα τρία είχαν συντονιστικό ρόλο.

Οι πρώτες πληροφορίες για τα πληρώματα

Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ήταν μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα. Σε καθένα επέβαιναν δύο άτομα, με τους χειριστές να είναι ρουμανικής καταγωγής και τους συντονιστές Έλληνες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ άλλα δύο διακομίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Η επίσημη ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή τους οι αρμόδιες Αρχές αναφέρουν:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.»Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.



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