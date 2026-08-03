Πύρινος εφιάλτης στη Δυτική Αττική: Στην Αγία Σκέπη μπήκε η φωτιά – Νέο 112 για εκκενώσεις περιοχών
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Οι ενεργές εστίες το πρωί της Δευτέρας στη Δυτική Αττική.
Νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr δείχνουν ότι η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική παρέμενε ενεργή και το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, με αρκετές ενεργές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.
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