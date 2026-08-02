Φωτιά στην Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν

Στη σύλληψη 44χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά στην περιοχή Πάστρα.

Στη σύλληψη ενός 44χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι Αρχές για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (1/8) στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ύστερα από την προανάκριση που διενήργησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και κατόπιν σχετικών εισαγγελικών εντολών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 44χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας. Η φωτιά έχει κάψει μέχρι στιγμής περισσότερα από 6.000 στρέμματα, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την πλήρη αντιμετώπισή της.

Είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 44χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών και είχε καταδικαστεί, εκτίοντας ποινή φυλάκισης για συναφείς πράξεις.

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