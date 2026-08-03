Γνωστός μετεωρολόγος προειδοποιεί για ένα «ανησυχητικό» φαινόμενο που απειλεί τη Γη

Ισπανός μετεωρολόγος δηλώνει πως η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό που σπάει ρεκόρ δεκαετιών από το 1970.

Ο Μάριο Πικάθο υποστηρίζει πως η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται με πρωτοφανή ρυθμό, καταρρίπτοντας ρεκόρ δεκαετιών. O Ισπανός μετεωρολόγος ισχυρίζεται πως η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει εισέλθει σε μια νέα φάση επιτάχυνσης.

Μια τέτοια τάση θα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσωνες, οι ξηρασίες, οι δασικές πυρκαγιές, οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Τι λέει η έρευνα

Σύμφωνα έρευνες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 1970 και του 2015, η θερμοκρασία του πλανήτη αυξανόταν κατά περίπου 0,18 βαθμούς κελσίου ανά δεκαετία. Τα πράγματα ωστόσο άλλαξαν κατά την τελευταία δεκαετία, με τον αριθμό να έχει σχεδόν διπλασιαστεί και την μέση θερμοκρασία να έχει αυξηθεί κατά 0,35 βαθμούς.

Ο Πικάθο πιστεύει πως αυτή η αύξηση αποτελεί μια από τις πρώτες ισχυρές στατιστικές ενδείξεις για την αλλαγή του ρυθμού μεταβολής της θερμοκρασίας του πλανήτη, από την εποχή που υπάρχουν μετρήσεις με επιστημονικά όργανα.

Ποιες είναι οι αιτίες

Οι αναλύσεις είναι βασισμένες σε διάφορες διεθνείς βάσεις δεδομένων θερμοκρασίας, λαμβάνοντας υπόψη και αφαιρώντας την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως το φαινόμενο Ελ Νίνιο, ηφαιστειακές εκρήξεις και μεταβολές ηλιακής δραστηριότητες. Ακόμα και μετά την αφαίρεση αυτών των παραγόντων, η θερμοκρασία εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση, η οποία αποδίδεται στην αύξηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων αλλά και την αποψίλωση δασικών εκτάσεων.

O Μάριο Πικάθο επισημαίνει επίσης πως ευθύνεται και η μείωση εκπομπών αερολυμάτων πλούσιων σε θείο, που προέρχονται κυρίως από την ναυτιλία. Αυτά τα σωματίδια λειτουργούν ως ένας προστατευτικός «μανδύας» που αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο διάστημα. Η μείωσή τους λοιπόν επιτρέπει σε μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας να εισέρχεται στην Γη.

Η αύξηση της θερμοκρασίας παρουσιάζει μια ολοένα αυξανόμενη τάση, την μεγαλύτερη ανισορροπία στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη. Η Γη συγκρατεί ετησίως περισσότερη ενέργεια από όση απελευθερώνει στο διάστημα και σχεδόν το 90% αυτής της ενέργειας απορροφάται από τους ωκεανούς. Το υπόλοιπο περίπου 10%, συμβάλει στην θέρμανση της ατμόσφαιρας, που έχει ως αποτέλεσμα το λιώσιμο μέρους των παγετώνων και των παγοκαλλυμάτων, αυξάνοντας τη στάθμη της θάλασσας και ενισχύοντας την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

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