Στη Μύκονο για έκτη χρονιά ο Μοχάμεντ Σαλάχ: Χαλαρώνει στην Ψαρρού μετά το Μουντιάλ (vid)

Από τα γήπεδα του Μουντιάλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρέθηκε στην παραλία της Ψαρρούς στη Μύκονο και απολαμβάνει τις ημέρες ξεκούρασής του.

Στην αποβάθρα των «αστέρων» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παραμένει η Μύκονος, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να τραβά όλα τα βλέμματα.

Ο Αιγύπτιος σταρ επέλεξε για έκτο συνεχές καλοκαίρι το νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές, λίγο μετά την ιστορική πορεία της εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ανέμελος στην Ψαρρού παρά τις «σειρήνες» για το μέλλον του

Ο 34χρονος διεθνής επιθετικός, ο οποίος οδήγησε την Αίγυπτο για πρώτη φορά στην ιστορία της στη φάση των «16» του πρόσφατου Παγκοσμίου Κυπέλλου, εθεάθη να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα στις Κυκλάδες. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε να χαλαρώνει στο γνωστό beach bar restaurant Nammos στην Ψαρρού, έχοντας επιλέξει ξαπλώστρα πάνω στο κύμα.

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, ο Αιγύπτιος άσος βλέπει πολλούς κορυφαίους συλλόγους να στρώνουν «χρυσάφι» στα πόδια του για να εξασφαλίσουν την υπογραφή του. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος δεν φαίνεται να αγχώνεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, επιλέγοντας να χαρεί ανέμελες στιγμές ξεγνοιασιάς στο κυκλαδίτικο νησί.

Διακοπές για δύο (και σύντομα τρεις) για τον Μάρκο Βεράτι και τη Τζέσικα Αΐντι

Στην ίδια κοσμική παραλία της Ψαρρού, ο φωτογραφικός φακός εντόπισε και τον 33χρονο Ιταλό ποδοσφαιριστή Μάρκο Βεράτι μαζί με τη Γαλλίδα σύζυγό του, Τζέσικα Αΐντι.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2021 στο Παρίσι σε έναν παραμυθένιο γάμο, ζει τον απόλυτο έρωτα, απολαμβάνοντας βουτιές, αγκαλιές και παιχνίδια μέσα στη θάλασσα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Το εντυπωσιακό 34χρονο μοντέλο έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς η φουσκωμένη της κοιλίτσα πρόδωσε την εγκυμοσύνη της. Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του κοινό παιδί, το οποίο θα είναι το πρώτο για τη Τζέσικα Αΐντι και το τρίτο για τον Ιταλό άσο της Αλ Ντουχαΐλ, καθώς έχει ήδη δύο γιους (τον 12χρονο Tommaso και τον 8χρονο Andrea) από τον πρώτο του γάμο με τη Λάουρα Ζαζάρα.

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