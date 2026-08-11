Είπαν στην Αν Χάθαγουεϊ, πως έχει ψεύτικη κοιλιά - Και η απάντησή της ήταν αποστομωτική
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Αν Χάθαγουεϊ δεν κρύφτηκε πίσω από τη δημοσιότητα του ονόματός της και απάντησε ευθέως σε όσους υποστηρίζουν ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη.
Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες τόσο λόγω των επαγγελματικών της όσο και λόγω της τρίτης εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της και εμείς δεν χορταίνουμε να τη βλέπουμε.
Πριν από δύο εικοσιτετράωρα, η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες και μαγνήτισε την προσοχή όλων. Λίγο η εντυπωσιακή εμφάνισή της, λίγο η φουσκωμένη κοιλιά, λίγο η χαρά που ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπό της, η ηθοποιός μονοπώλησε τα βλέμματα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Σκεφτόμουν να αυτοκτονήσω»: Σοκάρει ο Μπραντ Πιτ για την περίοδο χωρισμού από την Αντζελίνα Τζολί
- Ζεντάγια: Η χρονιά της μόλις έγινε ακόμα καλύτερη - Οι δύο ταινίες που την έφεραν στην κορυφή του box office
- Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον