Είπαν στην Αν Χάθαγουεϊ, πως έχει ψεύτικη κοιλιά - Και η απάντησή της ήταν αποστομωτική

Η Αν Χάθαγουεϊ δεν κρύφτηκε πίσω από τη δημοσιότητα του ονόματός της και απάντησε ευθέως σε όσους υποστηρίζουν ότι η εγκυμοσύνη της είναι ψεύτικη.

Η Αν Χάθαγουεϊ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων τους τελευταίους μήνες τόσο λόγω των επαγγελματικών της όσο και λόγω της τρίτης εγκυμοσύνης της. Η ηθοποιός διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της και εμείς δεν χορταίνουμε να τη βλέπουμε.

Πριν από δύο εικοσιτετράωρα, η Αν Χάθαγουεϊ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The End of Oak Street» στο Λος Άντζελες και μαγνήτισε την προσοχή όλων. Λίγο η εντυπωσιακή εμφάνισή της, λίγο η φουσκωμένη κοιλιά, λίγο η χαρά που ήταν αποτυπωμένη στο πρόσωπό της, η ηθοποιός μονοπώλησε τα βλέμματα.

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