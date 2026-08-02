Υπόθεση Κυψέλης: Η ομολογία του 26χρονου και τα στοιχεία που «δένουν» την έρευνα για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας

Η ομολογία του 26χρονου Αφγανού έφερε νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, αποκαλύπτοντας τον ρόλο του στη μεταφορά της βαλίτσας.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος στην Κυψέλη προκύπτουν από την απολογία του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος παραδέχθηκε ότι μετέφερε τη βαλίτσα με τη σορό της στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εντοπίστηκε.

Ο 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BBC, δεν παραδέχθηκε ότι προχώρησε στη δολοφονία της γυναίκας. Υποστήριξε ότι όταν έφτασε στο διαμέρισμα στα Εξάρχεια τη βρήκε ήδη νεκρή στο μπάνιο και ότι αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό προκειμένου, όπως φέρεται να είπε, «να μην μπλέξει».

Η βαλίτσα που οδήγησε τις Αρχές στο διαμέρισμα

Η παραδοχή του 26χρονου επιβεβαιώνει ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας, την παρουσία του στη μεταφορά της μεγάλης ταξιδιωτικής βαλίτσας από το διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου στα Εξάρχεια προς την Κυψέλη. Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με το οποίο ο άνδρας εμφανίζεται το βράδυ της 16ης Ιουλίου να αποχωρεί από το διαμέρισμα κρατώντας βαλίτσα. Η διαδρομή του κατέληγε στο σημείο όπου δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε η σορός της 38χρονης.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο 26χρονος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ross, στέλνοντας μηνύματα σε συγγενείς και φίλους, ώστε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις αναλήψεις χρημάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό, οι οποίες φέρεται να έφτασαν συνολικά περίπου τις 12.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που έφεραν τον 26χρονο στο επίκεντρο

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να είχαν τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, οι κάμερες ασφαλείας αλλά και η κατάθεση της συντρόφου του 26χρονου. Η γυναίκα είχε αναφέρει στους αστυνομικούς ότι μέσω εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας είχε διαπιστώσει πως ο σύντροφός της βρισκόταν στο σπίτι της Βρετανίδας τη νύχτα της 15ης προς 16η Ιουλίου.Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, παρέδωσε στις Αρχές ένα κινητό τηλέφωνο και 2.550 ευρώ, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να σχετίζονταν με το θύμα.

Σε βάρος του 26χρονου έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Κατά την έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία μεταλλική ρέπλικα πιστολιού τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

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