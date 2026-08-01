Άγιος Νεκτάριος: Συνεχίζονται οι εναέριες ρίψεις νερού πριν τη δύση του ηλίου – Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στον Άγιο Νεκτάριο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν και με τη βοήθεια εναέριων μέσων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Τα εναέρια μέσα συνεχίζουν τις ρίψεις νερού όσο οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθώς με τη δύση του ηλίου οι δυνατότητες των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων περιορίζονται. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων και στην αναχαίτιση της πορείας της φωτιάς. Η συνεργασία εναέριων και επίγειων δυνάμεων κρίνεται σημαντική για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς και καλούν τους πολίτες να παραμένουν ενημερωμένοι και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

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