Μαρτίνο: Νέα πλάνα από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση των δύο φορτηγών – Η εικόνα από drone

Νέα πλάνα από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης δύο φορτηγών στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο Μαρτίνο, όπου ένας οδηγός έχασε τη ζωή του.

Νέα βίντεο και φωτογραφίες από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Φθιώτιδα έρχονται στο φως, καταγράφοντας την εικόνα μετά τη σύγκρουση δύο φορτηγών στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος του Μαρτίνου.

Από τη σύγκρουση ένα από τα φορτηγά, το οποίο ήταν επικαθήμενο, προσέκρουσε στο διάζωμα και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.Το δεύτερο φορτηγό κατέληξε αναποδογυρισμένο στην άκρη του δρόμου. Ο οδηγός του έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ ο συνοδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.



Διακοπή κυκλοφορίας για ώρες στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες.Η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία στις 12:15 το μεσημέρι, ενώ μέχρι τις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου η κυκλοφορία είχε αποκατασταθεί πλήρως.

@lamiareport.gr Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone ♬ News - Simple and versatile background music(1709669) - zomap

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