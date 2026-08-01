Ρέθυμνο: Βίντεο καταγράφει άτομο κοντά στο σημείο όπου εξετάζεται η έναρξη της φωτιάς

Βίντεο από τον Ασώματο Ρεθύμνου δείχνει άτομο να κινείται κοντά σε σημείο που εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανή εστία έναρξης της πυρκαγιάς

Βίντεο από την περιοχή του Ασωμάτου στο Ρέθυμνο καταγράφει τις κινήσεις ενός ατόμου λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η μεγάλη φωτιά, με το υλικό να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Στα πλάνα φαίνεται ένα άτομο με σκούρα ρούχα να κατευθύνεται προς σημείο με θάμνους και στη συνέχεια να απομακρύνεται από την περιοχή. Σύμφωνα με το cretalive, το συγκεκριμένο σημείο εξετάζεται ως πιθανή τοποθεσία από όπου ξεκίνησε η φωτιά.

Λίγο αργότερα, το ίδιο άτομο εμφανίζεται ξανά στην περιοχή. Όταν φαίνεται να εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί, απομακρύνεται τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το άτομο που καταγράφεται στο βίντεο σχετίζεται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, καθώς η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.



Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο – Αναζητούν την ταυτότητα του ατόμου

Αρμόδιες πηγές της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ., που έχουν στη διάθεσή τους το συγκεκριμένο υλικό, αναφέρουν σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive ότι η ταυτοποίηση του ατόμου θεωρείται θέμα χρόνου, προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις κινήσεις του. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή και έχουν αναζητήσει επιπλέον κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα περίπου στις 13:00, δύο ημέρες πριν από τη φωτιά.

Κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν πρώτοι την παρουσία καπνού, ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το συγκεκριμένο σημείο ως πιθανή εστία έναρξης της πυρκαγιάς. Το βίντεο αποτελεί ένα από τα σημαντικά στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και ενδέχεται να βοηθήσει στην αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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