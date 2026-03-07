Το γιγάντιο υποθαλάσσιο τούνελ 18 χιλιομέτρων που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης (vid)

Μόλις ολοκληρωθεί, το τούνελ Fehmarnbelt θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της Δανίας και της Γερμανίας από 45 λεπτά με φέρρυ σε 10 λεπτά με αυτοκίνητο και 7 λεπτά με τρένο.

Ένα νέο έργο αναμένεται να μεταμορφώσει το ευρωπαϊκό εμπόριο και θα κάνει ευκολότερη τη μετακίνηση ανθρώπων. Πρόκειται για το τούνελ Fehmarnbelt, ένα εντυπωσιακό έργο μηχανικής 18 χιλιομέτρων με κόστος 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ που θα συνδέει τη Δανία με τη Γερμανία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του έργου, το τούνελ θα διαθέτει δύο υποθαλάσσιες λωρίδες σε κάθε κατεύθυνση, καθώς και δύο ηλεκτροκινούμενες σιδηροδρομικές γραμμές που θα διέρχονται κάτω από μία εκ των σημαντικότερων θαλάσσιων οδών της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με το διάσημο Eurotunnel, αυτή η υποδομή δεν θα εκσκαφτεί σε στερεά γη. Αντιθέτως, θα χρησιμοποιηθούν μεγάλα προκατασκευασμένα τμήματα σκυροδέματος τα οποία, μετά την τοποθέτησή τους σε μια τάφρο στον βυθό της θάλασσας, θα συνδεθούν μεταξύ τους και στη συνέχεια θα καλυφθούν.

Στόχος το 2030 να είναι έτοιμο

Τα πρώτα τμήματα του τούνελ έφυγαν από το εργοστάσιο της πόλης Rødbyhavn στη Δανία φέτος, ολοκληρώνοντας έτσι το πρώτο μέρος του φιλόδοξου έργου, με στόχο την ολοκλήρωσή του το 2030. Κάθε τμήμα του τούνελ έχει μήκος περίπου 217 μέτρα, πλάτος 42 μέτρα και βάθος 9 μέτρα, με βάρος περίπου 73.000 τόνων. Μόλις ολοκληρωθεί, το τούνελ Fehmarnbelt θα επιτρέπει τη σύνδεση της δανικής πόλης Rødbyhavn στο νησί Lolland με το Puttgarden στη γερμανική νήσο Fehmarnbelt.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη της δανικής κρατικής εταιρείας Femern A/S, Denise Juchem, η βύθιση του πρώτου τμήματος του τούνελ δεν έχει ακόμα καθοριστεί, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, η Denise διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία θα χρειαστεί περίπου 40 ώρες για να ολοκληρωθεί με επιτυχία, γι’ αυτό και τα 22 μέλη της ομάδας ακολουθούν «εντατική εκπαίδευση».

Επιπλέον, δεν θα γίνουν δοκιμές βύθισης και πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπολογισμοί και οι συνθήκες είναι άριστοι, καθώς δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.

Αύξηση του τουρισμού στην περιοχή

Μόλις ολοκληρωθεί, το τούνελ Fehmarnbelt θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ της δανικής και της γερμανικής πόλης από 45 λεπτά με φέρρυ σε 10 λεπτά με αυτοκίνητο και 7 λεπτά με τρένο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του έργου, ένας ταξιδιώτης που θα πηγαίνει από το Αμβούργο στην Κοπεγχάγη με τρένο χρειάζεται κατά μέσο όρο πέντε ώρες, αλλά μόλις ανοίξει το τούνελ, ο χρόνος θα μειωθεί στο μισό.

«Το τούνελ Fehmarnbelt θα είναι σημείο καμπής για τον τουρισμό στη Δανία και στη σκανδιναβική περιοχή γενικότερα», δήλωσε ο διευθυντής διεθνούς μάρκετινγκ της VisitDenmark, Mads Schreiner, στο CNN.

Εκτός από τις εμπορικές του χρήσεις, το νέο τούνελ θα επιτρέψει την ανάπτυξη του τουρισμού σε διάφορες δανικές πόλεις, αυξάνοντας τις ευκαιρίες εργασίας και βελτιώνοντας την οικονομία ορισμένων περιοχών που συνήθως επισκιάζονται από την πρωτεύουσα, Κοπεγχάγη.

«Είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες επιλέγουν να μείνουν και να ζήσουν στη Δανία, αντί απλώς να περνούν χρόνο εκεί. Επενδύοντας σε υποδομές και δημιουργώντας ελκυστικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε το τουριστικό δυναμικό αυτού του ιστορικού έργου», διαβεβαιώνει ο Schreiner.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ