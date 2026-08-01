Δραματικό βίντεο: Τεράστιες φλόγες «καταπίνουν» το δάσος στο Πόρτο Γερμενό
Μια πραγματικά αδιανόητη καταστροφή συντελείται αυτή την ώρα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, με την πύρινη λαίλαπα να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της. Οι εικόνες που καταφθάνουν από το μέτωπο είναι απολύτως αποκαρδιωτικές και θυμίζουν σκηνικά βιβλικής αποκάλυψης.
Τεράστιες φλόγες, υποδαυλιζόμενες από μανιώδεις ανέμους, «καταπίνουν» ανηλεώς το παρθένο δάσος της περιοχής. Πρόκειται για μια ασύλληπτη οικολογική τραγωδία που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Το ενεργό μέτωπο εκτείνεται πλέον σε μήκος πολλών χιλιομέτρων, δημιουργώντας ένα πύρινο τείχος που σπέρνει τον τρόμο και την καταστροφή. Το μέγεθος, μάλιστα, της φωτιάς είναι τόσο τρομακτικό, που το σύννεφο καπνού και οι φλόγες είναι ορατά με γυμνό μάτι ακόμη και από την περιοχή των Μεγάρων, προκαλώντας δέος και θλίψη.
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