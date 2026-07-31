Νέα αναζωπύρωση φωτιάς στο Ρέθυμνο: Συναγερμός στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι (vid)

Σταματημό δεν έχει η μάχη με τα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο, με νέα αναζωπύρωση φωτιάς να σημειώνεται στην περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού.

Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νότιο Ρέθυμνο, καθώς, σύμφωνα με το creta24, γύρω στις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) σημειώθηκε νέα, σοβαρή αναζωπύρωση στο πύρινο μέτωπο, το οποίο παρουσιάζει πλέον έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στην περιοχή για τρίτη συνεχόμενη ημέρα δυσκολεύουν αφάνταστα τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες δίνουν αδιάκοπη μάχη για να συγκρατήσουν την εξάπλωση των μετώπων.

Νέα εντολή εκκένωσης μέσω 112

Λόγω της επικινδυνότητας της νέας αναζωπύρωσης, ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους του χωριού Γιαννιού, καθώς και στους οικισμούς Γέφυρα και Λίμνη Πρέβελη. Οι πολίτες που βρίσκονται στις εν λόγω περιοχές καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής από το πρωί της Παρασκευής, υπό τον φόβο των συνεχών αναζωπυρώσεων που προκαλούν οι ισχυρές ριπές των ανέμων.

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