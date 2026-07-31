«Κατευθυνθείτε προς Περιστέρι»: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην περιφερειακή Αιγάλεω (vid)

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στην Περιφερειακή Αιγάλεω, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων και την ενεργοποίηση του 112 για εκκένωση περιοχών προς το Περιστέρι.

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 15:30 από την περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Εντολή απομάκρυνσης προς το Περιστέρι: Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων

Λόγω της άμεσης γειτνίασης του μετώπου με τον αστικό ιστό, στις 16:25 ενεργοποιήθηκε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης 112. Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι των περιοχών Αφαία και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να εκκενώσουν τις εστίες τους και να κατευθυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι.

Ουκ ολίγες περιοχές των δυτικών προαστίων, από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Λεωφόρο Κηφισού, αλλά και το κέντρο της Αθήνας καλύφθηκαν από μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού.

Για την ανάσχεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις:

95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ

22 πυροσβεστικά οχήματα

4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (το ένα σε συντονιστικό ρόλο)

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντικές ομάδες

Δήμος Αθηναίων: Κλείνουν Λυκαβηττός και Φινόπουλος λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθενται όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενόψει του αυριανού Σαββάτου (1/8), καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς φτάνει στο επίπεδο συναγερμού (κατηγορία 5).

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως νεότερης ενημέρωσης, οι λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου παραμένουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα, διέλευση ή παραμονή επισκεπτών και οχημάτων.

Επίσης, η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί συνεχείς περιπολίες, ενώ επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες για την 24ωρη παρατήρηση των μεγάλων πνευμόνων πρασίνου της πρωτεύουσας (Λυκαβηττός, Στρέφη, Φιλοπάππου, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.ά.). Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ενεργοποιείται, τέλος, το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στις κατασκηνώσεις του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα 4x4.

Ο Δήμος Αθηναίων απευθύνει αυστηρή έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν έως και την Κυριακή 2 Αυγούστου οποιαδήποτε θερμή εργασία ή ενέργεια σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φλόγα (όπως ηλεκτροσυγκόλληση, χρήση φλόγιστρου, κοπή μετάλλων με τροχό). Για οποιονδήποτε κίνδυνο ή συμβάν, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595.

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