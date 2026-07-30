Έριξαν θαλασσινό νερό πάνω στους πάγους της Αρκτικής και το αποτέλεσμα εξέπληξε τους επιστήμονες

Επιστήμονες δοκίμασαν μια πρωτοποριακή τεχνική στην Αρκτική και κατάφεραν να δημιουργήσουν παχύτερο πάγο.

Μπορεί μια σχετικά απλή ιδέα να επιβραδύνει το λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής; Μια ομάδα επιστημόνων επιχείρησε να απαντήσει στο ερώτημα με ένα πρωτοποριακό πείραμα στον Καναδά, αντλώντας θαλασσινό νερό πάνω στην παγωμένη επιφάνεια, ώστε να παγώσει ξανά και να δημιουργήσει ένα παχύτερο στρώμα πάγου.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Σε ορισμένα σημεία, το πάχος του πάγου αυξήθηκε έως και κατά 32 εκατοστά, ενώ οι περιοχές που δέχθηκαν την παρέμβαση παρέμειναν λευκές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθυστερώντας την τήξη τους. Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, ξεκαθαρίζουν ότι το πείραμα δεν αποτελεί λύση για την κλιματική αλλαγή, αλλά μια πρώτη ένδειξη ότι η τεχνική μπορεί να λειτουργήσει σε μικρή κλίμακα.

Το πείραμα στον Καναδά

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον κόλπο Cambridge Bay, στην καναδική Αρκτική, κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2024-2025. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν αντλίες για να ανεβάσουν θαλασσινό νερό από κάτω από τον πάγο στην επιφάνεια, όπου οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το μετέτρεψαν ξανά σε πάγο.

Η παρέμβαση εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ άλλες έμειναν ανέπαφες ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στα σημεία που δέχθηκαν δύο διαδοχικές αντλήσεις νερού μέσα στον χειμώνα.

Πάγος πιο παχύς και πιο ανθεκτικός

Όταν ολοκληρώθηκε η χειμερινή περίοδος, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο τεχνητά ενισχυμένος πάγος ήταν έως και 32 εκατοστά παχύτερος από εκείνον των περιοχών που δεν είχαν δεχθεί καμία παρέμβαση.

Παράλληλα, οι εικόνες από drones και δορυφόρους έδειξαν ότι οι επιφάνειες αυτές διατηρούσαν για περισσότερο χρόνο το λευκό τους χρώμα. Αυτό σημαίνει ότι αντανακλούσαν μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, απορροφώντας λιγότερη θερμότητα και καθυστερώντας την τήξη.

Δεν «έσωσαν» την Αρκτική

Παρότι αρκετοί τίτλοι σε διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για «ανάκτηση 50 χρόνων», η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η σύγκριση αφορά αποκλειστικά το Cambridge Bay και μόνο το πάχος του πάγου στην περιοχή του πειράματος.

Με άλλα λόγια, δεν αντιστράφηκαν πέντε δεκαετίες κλιματικής αλλαγής ούτε αυξήθηκε συνολικά ο πάγος της Αρκτικής. Το πείραμα έδειξε απλώς ότι, σε μια περιορισμένη έκταση και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθεί γρηγορότερα ένας παχύτερος στρώμα πάγου.

Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι η μέθοδος αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει στην επιβράδυνση της τήξης σε ορισμένες περιοχές της Αρκτικής.

Ωστόσο, επισημαίνει πως απαιτούνται νέα πειράματα για να διαπιστωθεί αν η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, ποιο θα ήταν το ενεργειακό της κόστος και ποιες επιπτώσεις θα είχε στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής.

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