113 χρόνια ιστορίας: Το πλοίο που υπηρέτησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και σήμερα είναι... ένα πλωτό δάσος

Για περισσότερα από 50 χρόνια έμεινε παρατημένο σε έναν «νεκροταφείο» πλοίων, μέχρι που η φύση ανέλαβε δράση.

Για δεκαετίες μετέφερε κάρβουνο και πολεμικό εφοδιασμό στον Ειρηνικό. Όταν όμως εγκαταλείφθηκε σε έναν κόλπο της Αυστραλίας, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η φύση θα το μετέτρεπε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του κόσμου, δημιουργώντας πάνω του ένα πραγματικό δάσος.

Το SS Ayrfield, που βρίσκεται στον κόλπο Homebush Bay του Σίδνεϊ, αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η φύση μπορεί να ανακτήσει ακόμη και τα πιο εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά τοπία. Οι εικόνες του κάνουν εδώ και χρόνια τον γύρο του κόσμου, με το πλοίο να μοιάζει περισσότερο με ένα πλωτό νησί γεμάτο δέντρα παρά με ένα σκουριασμένο ναυάγιο.

Από φορτηγό πλοίο σε σύμβολο μιας άλλης εποχής

Το πλοίο ναυπηγήθηκε το 1911 στη Σκωτία με το όνομα SS Corrimal και για πολλά χρόνια μετέφερε άνθρακα ανάμεσα στα αυστραλιανά λιμάνια. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αξιοποιήθηκε για τη μεταφορά εφοδίων προς τις αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Μετά τον πόλεμο άλλαξε ιδιοκτήτες, μετονομάστηκε σε SS Ayrfield και συνέχισε να εκτελεί εμπορικά δρομολόγια μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η ηλικία και η φθορά του οδήγησαν στην οριστική απόσυρσή του.

Το 1972 το πλοίο οδηγήθηκε στον κόλπο Homebush Bay, μια περιοχή που τότε λειτουργούσε ως χώρος διάλυσης παλιών πλοίων. Η διαδικασία αποξήλωσης, όμως, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και το σκαρί έμεινε εγκαταλελειμμένο μέσα στο νερό.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με το τέλος της ιστορίας του, αποδείχθηκε η αρχή μιας εντυπωσιακής μεταμόρφωσης.

Πώς γεννήθηκε το «πλωτό δάσος»

Με το πέρασμα των χρόνων, η σκουριασμένη λαμαρίνα, η υγρασία και τα ιζήματα δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να ριζώσουν σπόροι μαγκρόβιων δέντρων που μεταφέρονταν από τα πουλιά της περιοχής.

Σιγά-σιγά, η βλάστηση κάλυψε σχεδόν ολόκληρο το κατάστρωμα του πλοίου. Εκεί όπου κάποτε υπήρχαν μηχανές και φορτία, σήμερα υψώνονται πυκνά δέντρα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ένα μικρό δάσος επιπλέει πάνω στο νερό.

Ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία του Σίδνεϊ

Στα τέλη του 20ού αιώνα η περιοχή αναπλάστηκε και ο κόλπος απέκτησε νέα ζωή. Το SS Ayrfield μετατράπηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα του Σίδνεϊ, προσελκύοντας καθημερινά επισκέπτες, φωτογράφους και φυσιολάτρες.

Από το 1976, το ναυάγιο προστατεύεται ως μέρος της περιοχής διατήρησης των ιστορικών ναυαγίων του Homebush Bay και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να ανακτήσει έναν χώρο που κάποτε κυριαρχούσε η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την καθέλκυσή του, το άλλοτε φορτηγό πλοίο συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα, όχι για τα ταξίδια που πραγματοποίησε, αλλά γιατί απέδειξε ότι ακόμη και τα ερείπια μπορούν να αποκτήσουν μια εντελώς νέα ζωή.