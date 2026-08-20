16χρονος ζει μέσα σε μια λίμνη εδώ και 5 χρόνια: Νιώθει το δέρμα του να καίει και κανείς δεν βρίσκει λύση

Για πέντε ολόκληρα χρόνια, ένας 16χρονος από την Ινδία έχει βρει έναν απίστευτο τρόπο για να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που κανένας γιατρός μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να εξηγήσει.

Ο Iqbal Sheikh, από τη Murshidabad της Δυτικής Βεγγάλης, περνά μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα σε μια λίμνη, καθώς το νερό είναι το μόνο που φαίνεται να ανακουφίζει προσωρινά την έντονη αίσθηση καψίματος που νιώθει στο δέρμα του.

Η ιστορία του έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media και δείχνουν τον έφηβο να βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος μέσα στο νερό, ακόμη και την ώρα που τρώει. Η οικογένειά του έχει αναζητήσει βοήθεια σε νοσοκομεία αλλά και σε παραδοσιακούς θεραπευτές, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική απάντηση για το τι ακριβώς προκαλεί τα συμπτώματα.

Η λίμνη έγινε η μοναδική του ανακούφιση

Η κατάσταση έχει επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα του 16χρονου. Αντί να χρησιμοποιεί το νερό για κολύμπι ή παιχνίδι, ο Iqbal καταφεύγει στη λίμνη επειδή η χαμηλότερη θερμοκρασία του νερού φαίνεται να μειώνει προσωρινά την επώδυνη αίσθηση στο δέρμα του.

Η οικογένειά του, βλέποντας ότι οι επισκέψεις σε γιατρούς δεν έδιναν λύση, συνέχισε να αναζητά απαντήσεις. Μέχρι που η ιστορία του άρχισε να διαδίδεται στα social media και έφτασε μέχρι έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ινδίας.

Ο Anant Ambani πληροφορήθηκε την περίπτωση και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, αποφάσισε να βοηθήσει. Οργάνωσε τη μεταφορά του Iqbal στη Βομβάη, σε απόσταση περισσότερων από 2.000 χιλιομέτρων από τον τόπο κατοικίας του, ώστε να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένες ιατρικές εξετάσεις.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πλέον ελπίδες στην οικογένεια ότι θα βρεθεί επιτέλους μια απάντηση στο μυστήριο που ταλαιπωρεί τον έφηβο εδώ και χρόνια.

Οι γιατροί αναμένεται να εξετάσουν λεπτομερώς τα συμπτώματά του και να αναζητήσουν πιθανή αιτία, πριν αποφασίσουν αν υπάρχει κάποια θεραπεία ή τρόπος αποτελεσματικής διαχείρισης της κατάστασής του.

Μία από τις θεωρίες που έχουν διατυπωθεί από γιατρούς είναι ότι ο Iqbal μπορεί να πάσχει από ερυθρομελαλγία, μια σπάνια πάθηση που μπορεί να προκαλεί έντονο αίσθημα καύσου, θερμότητα και ερυθρότητα στο δέρμα.

Η ερυθρομελαλγία εμφανίζεται συχνότερα στα πόδια, αλλά μπορεί να επηρεάσει και άλλα σημεία του σώματος. Η ακριβής αιτία της δεν είναι πάντοτε γνωστή και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει συνδεθεί με γενετικούς παράγοντες.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Iqbal δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη διάγνωση. Η συγκεκριμένη πάθηση αποτελεί μόνο μία πιθανή εξήγηση και οι ειδικοί θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστώσουν τι πραγματικά συμβαίνει.

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