Όταν η Αθήνα έμεινε χωρίς νερό για 20 μέρες

Το 1933, η πρωτεύουσα ήρθε αντιμέτωπη με μια σπάνια κρίση που έφερε τους κατοίκους της στα όριά τους για 20 μέρες.

Στην ιστορία της Αθήνας, είναι πολλά τα συμβάντα που έχουν δυσκολέψει τη ζωή των κατοίκων. Το 1933, η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση λειψυδρίας, λίγα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στον Μαραθώνα.

Για σχεδόν 20 μέρες, οι κάτοικοι έμειναν χωρίς σταγόνα νερό ενώ άλλοι εκμεταλλεύτηκαν την κρίση για να βγάλουν χρήματα.

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