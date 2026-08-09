Σάλος σε πανηγύρι της Λέσβου: Έβαλαν άλογα να «χορεύουν» πάνω σε σπασμένα μπουκάλια (vid)

Οι εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις στα social media και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για τα όρια της παράδοσης.

Δύο βίντεο από πανηγύρια στη Λέσβο, στα οποία καταγράφονται άλογα να κινούνται πάνω σε σπασμένα γυαλιά, προκαλούν έντονες αντιδράσεις στα social media. Τα πλάνα δημοσίευσε η φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, καταγγέλλοντας πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τα ζώα όσο και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους.

Στα βίντεο φαίνονται αναβάτες να οδηγούν τα άλογα μέσα σε ένα ιδιαίτερα έντονο περιβάλλον, με πλήθος κόσμου, δυνατή μουσική και σπασμένα μπουκάλια στο έδαφος. Σε κάποια πλάνα, μάλιστα, κιβώτια με μπίρες πετιούνται κοντά στα πόδια των ζώων, την ώρα που το πανηγύρι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για εικόνες που επανέρχονται σε πανηγύρια της Λέσβου και αναπαράγονται κάθε χρόνο μέσα από τα social media και βίντεο στο διαδίκτυο.

«Πόσος κίνδυνος είναι αποδεκτός στο όνομα της παράδοσης;»

Σύμφωνα με την A Promise to Animals, δεν πρόκειται για μεμονωμένη εικόνα, καθώς παρόμοια βίντεο δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα και παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη πρακτική ως μέρος της τοπικής παράδοσης.

«Η λέξη που ακούγεται περισσότερο όταν συζητάμε για τα πανηγύρια της Λέσβου είναι η "παράδοση". Υπάρχει όμως μία άλλη λέξη που ακούγεται πολύ λιγότερο, και αυτή η λέξη είναι η "ευθύνη".»

Το βασικό ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ένα άλογο μπορεί να βρίσκεται με ασφάλεια σε ένα περιβάλλον με εκατοντάδες ανθρώπους, δυνατή μουσική, φωνές, αλκοόλ, καπνούς, σπασμένα γυαλιά και συνεχείς απρόβλεπτες κινήσεις. Τα άλογα είναι ζώα που μπορούν να αντιδράσουν έντονα σε ξαφνικά ερεθίσματα και, σε ένα πυκνό πλήθος, μια τέτοια αντίδραση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για το ίδιο το ζώο όσο και για τον αναβάτη ή τους παρευρισκόμενους.

«Ένα άλογο όμως δεν είναι μέρος ενός σκηνικού ή διακοσμητικό στοιχείο μιας γιορτής. Είναι ένα πολύ δυνατό ζώο που μπορεί να τρομάξει. Και όταν ένα ζώο αυτού του μεγέθους τρομάξει, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές για το ίδιο, τον αναβάτη του και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.»

Η συζήτηση επεκτείνεται και στο επιχείρημα της παράδοσης. Η επανάληψη μιας πρακτικής επί χρόνια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτή δεν μπορεί να επανεξεταστεί, ειδικά όταν τίθενται ζητήματα ασφάλειας και ευζωίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται:

«Το έχουμε πει πολλές φορές και θα το πούμε ξανά. Οι παραδόσεις εξελίσσονται συνεχώς… κάποιες εγκαταλείπονται, άλλες τροποποιούνται και άλλες διατηρούνται. Το γεγονός ότι κάτι επαναλαμβάνεται επί χρόνια δεν σημαίνει ότι παύει να αξιολογείται με βάση τα σημερινά δεδομένα για την ασφάλεια και την ευζωία των ζώων.»

Στα σχόλια που ακολούθησαν τη δημοσίευση, ένα από τα επιχειρήματα που επανήλθαν ήταν το «Γιατί δεν μιλάτε για τα πρόβατα;», με αναφορές στα χιλιάδες αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω των μέτρων αντιμετώπισης ζωονόσων. Η απάντηση είναι ότι η ύπαρξη ενός ακόμη σοβαρού ζητήματος δεν ακυρώνει την ανάγκη να συζητηθεί μια διαφορετική πρακτική, ενώ η προστασία των ζώων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ανταγωνιστική υπόθεση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το επιχείρημα ότι οι ιδιοκτήτες αγαπούν τα άλογά τους. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι η πρόθεση ή τα συναισθήματα των ανθρώπων που τα φροντίζουν, αλλά οι συνθήκες στις οποίες συμμετέχουν.

«Το ερώτημα είναι αν ένα περιβάλλον με εκατοντάδες ανθρώπους, δυνατή μουσική, καπνούς, σαμπάνιες, φωνές, σπασμένα γυαλιά και έντονα ερεθίσματα αποτελεί κατάλληλο χώρο για ένα ζώο όπως είναι το άλογο.»

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά στον ν. 4830/2021, ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ζώων σε εκδηλώσεις τοπικής ή λαϊκής παράδοσης, μεταξύ άλλων την παρουσία κτηνιάτρου, σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

Παράλληλα, η οργάνωση σχολιάζει και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσιοποίηση των εικόνων, καθώς μέρος των σχολίων αντιμετώπισε την κριτική ως επίθεση στη Λέσβο και στην τοπική της παράδοση. Το επιχείρημα αυτό, όπως υποστηρίζεται, μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία, δηλαδή από το αν μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασφαλής και συμβατή με την ευζωία των ζώων.

«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν κάποιος αγαπά τα άλογά του, ούτε αν η Λέσβος έχει πλούσια παράδοση, κάτι που κανείς δεν αμφισβητεί. Το ερώτημα είναι αν μια κοινωνία μπορεί να εξετάζει κριτικά τις πρακτικές της όταν προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και ευζωίας ή αν κάθε κριτική θα βαφτίζεται αυτόματα επίθεση.»

Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά μόνο τα συγκεκριμένα βίντεο, αλλά το κατά πόσο μια παράδοση μπορεί να συνεχίζεται όταν οι συνθήκες γύρω της αλλάζουν και όταν τίθενται ζητήματα ασφάλειας ανθρώπων και ζώων.

«Το λέμε και θα το λέμε για όσο χρειαστεί. Η παράδοση δεν χάνει την αξία της επειδή εξελίσσεται. Δυναμώνει».

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