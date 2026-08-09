Σοκ στη Σκιάθο: Ανήλικος καταγγέλλει βιασμό από 17χρονο και απειλή διαρροής βίντεο

15χρονος από την Σκιάθο καταγγέλλει πως είναι θύμα βιασμού από το 2024 από 17χρονο, που τον απειλεί ότι θα διαρρεύσει βίντεο προσωπικών τους στιγμών.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σκιάθου, αφού ήρθε στο φως μια υπόθεση φερόμενου βιασμού ανηλίκου από 17χρονο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota news, το 15χρονο θύμα ζούσε καθεστώς φόβου και ψυχολογικής πίεσης και τελικά αποφάσισε να αποκαλύψει τα πάντα στους γονείς του.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, το 15χρονο αγόρι φέρεται να έχει πέσει από το 2024 θύμα βιασμού και συνεχόμενων απειλών για δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

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