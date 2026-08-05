Κυψέλη: Παρίστανε τον τζιχαντιστή με τηλέφωνο «μιας χρήσης» ο Αφγανός δολοφόνος της Βρετανίδας
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Ο Αφγανός χρησιμοποίησε ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της 38χρονης, παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που τη σκότωσε επειδή ήταν Χριστιανή. Πώς τον «πρόδωσε» η Αμερικανίδα σύζυγός του
Ανατριχιαστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση δολοφονίας της Βρετανίδας εθελόντριας, Ελίζαμπεθ-Τζέιν (Λίζα) Ρος, στην Αθήνα, καθώς στο «φως» έρχονται στοιχεία που παραπέμπουν σε καλοστημένο, αλλά αποτυχημένο, σχέδιο παραπλάνησης των αρχών από τον Αφγανό κατηγορούμενο.
Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, ο Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία, φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μη καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο «μιας χρήσης» για να στείλει μηνύματα στην οικογένεια και τους φίλους της 38χρονης, παριστάνοντας τον τζιχαντιστή που τη σκότωσε επειδή ήταν Χριστιανή.
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