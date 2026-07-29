Αποχώρησε από εκπρόσωπος της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού ο Θανάσης Αυγερινός: Αιχμές για «παράλληλο» γραφείο Τύπου

Ο Θανάσης Αυγερινός αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου της «Ελπίδας», αφήνοντας αιχμές για τη λειτουργία «παράλληλου» γραφείου Τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, με μια αιχμηρή ανάρτηση στην οποία αφήνει σοβαρές αιχμές για τη λειτουργία του επικοινωνιακού μηχανισμού του κινήματος. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι παραμένει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου.

Στην ανάρτησή του, ο Θανάσης Αυγερινός κάνει λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων», ενώ αποκαλύπτει ότι ενημερώθηκε εκ των υστέρων πως από τις 12 Ιουλίου λειτουργούσε παράλληλο γραφείο Τύπου στο κίνημα, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει ούτε τη σύστασή του ούτε τα πρόσωπα που το στελέχωναν. Κλείνοντας το μήνυμά του, αναφέρει ότι αποχωρεί για λίγες ημέρες διακοπών.

Η ανάρτησή του

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη) ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις, που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ' ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές..»

Αλλαγές στο επιτελείο μετά τα γκάλοπ

Η αποχώρηση του κ. Αυγερινού εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών που δρομολογούνται στο κόμμα, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ στελεχών και η πτωτική πορεία της «Ελπίδας» στις δημοσκοπήσεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό. Κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν ανακατατάξεις τόσο στον οργανωτικό όσο και στον επικοινωνιακό τομέα, ενώ εγκρίθηκε και πρόγραμμα εντατικών περιοδειών της Μαρίας Καρυστιανού στην Αττική και την περιφέρεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η προετοιμασία της προεκλογικής εκστρατείας, με στόχο να αρχίσει άμεσα η συγκρότηση των ψηφοδελτίων ανά εκλογική περιφέρεια, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να τοποθετεί τις επόμενες εθνικές εκλογές την άνοιξη του 2027. nΣτο πλαίσιο των περιοδειών της, η Μαρία Καρυστιανού επισκέπτεται σήμερα τη Λάρισα, όπου θα έχει συναντήσεις με τον δήμαρχο της πόλης, τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, μέλη και φίλους της «Ελπίδας» στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα.

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