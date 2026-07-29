Η Ισπανία κυκλοφορεί συλλεκτικό νόμισμα για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές: Η τιμή και τα χαρακτηριστικά του

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Ισπανίας εκδίδει συλλεκτικό ασημένιο νόμισμα σε 50.000 τεμάχια για να τιμήσει τους Πρωταθλητές Κόσμου.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας ενέκρινε, μέσω της διάταξης ECM/778/2026 στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους, την έκδοση, κοπή και κυκλοφορία μιας συλλογής αναμνηστικών νομισμάτων αφιερωμένης στους Πρωταθλητές Κόσμου.

Όπως δημοσιεύτηκε στο BOE, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο θα εκδώσει ένα ιδιαίτερο συλλεκτικό κομμάτι με περιορισμένη μέγιστη κοπή 50.000 μονάδων και αρχική τιμή λιανικής πώλησης τα 60,33 ευρώ.

Αυτή η ειδική έκδοση επιδιώκει να αποτίσει φόρο τιμής σε ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ισπανικού αθλητισμού, την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το νόμισμα διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν περιζήτητο αντικείμενο τόσο για τους λάτρεις του αθλητισμού όσο και για τους συλλέκτες νομισμάτων.

Τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός του συλλεκτικού νομίσματος

Το αναμνηστικό νόμισμα είναι κομμένο σε ασήμι και διαθέτει λεπτομέρειες που εγκρίθηκαν επίσημα στη σχετική απόφαση:

Ονομαστική αξία και τιμή πώλησης : Αν και η νόμιμη ονομαστική του αξία είναι χαμηλότερη, η επίσημη τιμή λιανικής πώλησης έχει οριστεί στα 60,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

: Αν και η νόμιμη ονομαστική του αξία είναι χαμηλότερη, η επίσημη τιμή λιανικής πώλησης έχει οριστεί στα 60,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Μέγιστη κοπή : Η παραγωγή θα είναι αυστηρά περιορισμένη σε 50.000 τεμάχια, γεγονός που εγγυάται την αποκλειστικότητά του.

: Η παραγωγή θα είναι αυστηρά περιορισμένη σε 50.000 τεμάχια, γεγονός που εγγυάται την αποκλειστικότητά του. Σύνθεση : Κατασκευασμένο από ασήμι 925 βαθμών, διαθέτει το τυπικό βάρος και διάμετρο για αυτού του τύπου τις συλλεκτικές εκδόσεις.

: Κατασκευασμένο από ασήμι 925 βαθμών, διαθέτει το τυπικό βάρος και διάμετρο για αυτού του τύπου τις συλλεκτικές εκδόσεις. Σχεδιαστικές λεπτομέρειες: Στην μπροστινή και την πίσω όψη περιλαμβάνονται αλληγορικά μοτίβα για τον τίτλο των πρωταθλητών κόσμου, το έτος κοπής, το σήμα του Νομισματοκοπείου της Μαδρίτης (το παραδοσιακό 'M' με το στέμμα) και γραφικά στοιχεία ασφαλείας.

Διαθεσιμότητα και εμπορική διάθεση

Καθώς πρόκειται για συλλεκτικό νόμισμα, η διανομή του δεν προορίζεται για την τακτική κυκλοφορία στην αγορά. Θα διατεθεί μέσω του επίσημου καταστήματος του Βασιλικού Νομισματοκοπείου, εξουσιοδοτημένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εξειδικευμένων καταστημάτων νομισματικής.

Δεδομένης της υψηλής ζήτησης που καταγράφουν συνήθως αυτές οι περιορισμένες εκδόσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προβλέπεται ότι τα 50.000 διαθέσιμα κομμάτια θα εξαντληθούν γρήγορα.

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