Αποτροπιασμός στο Άστρος: Άνδρας έσυρε νεκρό σκύλο στον δρόμο και τον πέταξε στα σκουπίδια (vid)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει περιστατικό στο Άστρος Κυνουρίας, όπου άνδρας κατεγράφη να σέρνει νεκρό σκύλο στον δρόμο για να τον πετάξει σε κάδο απορριμμάτων.

Αποτροπιασμό και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Άστρος Κυνουρίας, όπου ένας άνδρας κατεγράφη σε βίντεο να μεταφέρει νεκρό σκύλο σέρνοντάς τον στον δρόμο σαν να επρόκειτο για απορρίμματα, προκειμένου να τον πετάξει σε κάδο.

Ο δράστης εμφανίστηκε αυτόβουλα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς πως εντόπισε το ζώο ήδη νεκρό στη μέση του δρόμου και αποφάσισε να το απομακρύνει.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος και ανήκε σε γειτονική οικογένεια, χωρίς ωστόσο να προκύπτει ότι ο ίδιος επιχείρησε να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες πριν προχωρήσει στην πράξη αυτή.

Τα σενάρια για τον θάνατο του σκύλου: Οργή από τον Φιλοζωικό Σύλλογο της περιοχής

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Φιλοζωικού Συλλόγου Τρίπολης, Γιώργος Ζαφειράκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτο», τονίζοντας πως η εικόνα αυτή προκαλεί «δικαιολογημένη αγανάκτηση στην κοινή γνώμη».

Όπως ανέφερε, η αρχική νεκροψία απέκλεισε το ενδεχόμενο ο θάνατος του ζώου να προήλθε από πνιγμό, ενώ πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.

Ο κ. Ζαφειράκης υπογράμμισε ότι μεταξύ των δύο οικογενειών δεν υπήρχαν προσωπικές διαφορές που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν ενέργεια εκδίκησης. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν αποκλείεται ο 10χρονος σκύλος να πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η σκληρή συμπεριφορά και η απαξιωτική μεταχείριση της σορού του ζώου από τον γείτονα παραμένει απαράδεκτη, ενώ δεν υπάρχει επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό που να διασαφηνίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο σκύλος.

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