Λύθηκε το μυστήριο με τη βαλίτσα στην Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας

Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. σχετικά με το αποτρόπαιο έγκλημα στην Κυψέλη, όπου στις 18 Ιουλίου εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλειμμένο κτίριο της περιοχής.

Οι αρχές κατάφεραν να λύσουν τον γρίφο της ταυτότητας του θύματος έπειτα από επίσημο έγγραφο που απέστειλε το γραφείο της Interpol στην Ουάσιγκτον.

Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός: Το σορτσάκι που έδειξε την κατεύθυνση

Σύμφωνα με το protothema, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, με τα αρχικά Ε.Ρ. Τα βιομετρικά της στοιχεία ήταν καταχωρισμένα στις βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ, όπου πιθανότατα και διέμενε, γεγονός που επέτρεψε την ταυτοποίησή της, καθώς η ελληνική βάση δεδομένων δεν απέδωσε αποτελέσματα και οι έρευνες DNA με συγγενείς εγχώριων αγνοουμένων απέβησαν άκαρπες.

Η ένδυση του θύματος, που φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, είχε στρέψει από νωρίς τις υποψίες των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο ενδεχόμενο να πρόκειται για αλλοδαπή υπήκοο, ενεργοποιώντας τους διεθνείς διαύλους επικοινωνίας.

Από τις πρώτες διασταυρώσεις προέκυψε ότι η 38χρονη είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα προερχόμενη από την Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πλέον ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης για τους ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι επικεντρώνονται στον εντοπισμό του δρομολογίου και των επαφών της.

Στο «μικροσκόπιο» κρατήσεις, αεροπορικές εταιρείες και η αστυνομία Κύπρου

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν εξονυχιστικά τα δεδομένα της αεροπορικής εταιρείας για να διαπιστώσουν αν η γυναίκα ταξίδευε με συνοδό. Παράλληλα, διερευνούν αν είχε πραγματοποιήσει κράτηση σε ξενοδοχείο ή βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (Airbnb) στην Αττική κατά το επίμαχο διάστημα.

Για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσβλέποντας σε κρίσιμες πληροφορίες που θα συνδράμουν στην πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας και στον εντοπισμό του δράστη.

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