«Πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά»: Το viral βίντεο με την κοσμοπλημμύρα στην Ιταλίδα στα Κουφονήσια

Ένα βίντεο από την παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εικόνες που είναι αρκετές από μόνες τους να περιγράψουν τον υπερτουρισμό της περιοχής.

Ένα βίντεο από την παραλία Ιταλίδα στα Κουφονήσια κάνει τον γύρο του διαδικτύου με εικόνες που είναι αρκετές από μόνες τους να περιγράψουν τον υπερτουρισμό που δέχεται η περιοχή.

«Εξαιρετικός προορισμός τα Κουφονήσια! Η πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά» σχολιάζει χρήστης του X.

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