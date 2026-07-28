«Η ληστεία του αιώνα»: Πώς 16 άνδρες άρπαξαν 65 εκατ. δολάρια από τρένο μέσα σε 30 λεπτά

Το 1963, 16 ληστές σταμάτησαν ένα τρένο του Βασιλικού Ταχυδρομείου στη Βρετανία και άρπαξαν χρήματα αξίας περίπου 65 εκατ. δολαρίων. Ένα κρίσιμο μυστικό δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.

Στις 8 Αυγούστου 1963, ο Μπρους Ρέινολντς και η 16μελής συμμορία του σταμάτησαν ένα τρένο του Βασιλικού Ταχυδρομείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκώβη – Λονδίνο και άρπαξαν χρήματα που σήμερα αντιστοιχούν σε περίπου 65 εκατ. δολάρια.

Οι ληστές γνώριζαν ότι, μετά από αργία, το τρένο μετέφερε ασυνήθιστα μεγάλο χρηματικό φορτίο. Επιπλέον, τα θωρακισμένα βαγόνια είχαν αντικατασταθεί από εφεδρικά χωρίς συναγερμούς ή πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.

Το σχέδιο κράτησε μόλις 30 λεπτά

Τη νύχτα της ληστείας, οι δράστες παραποίησαν το σιδηροδρομικό σήμα, αναγκάζοντας τον μηχανοδηγό Τζακ Μιλς να σταματήσει. Ο Μιλς τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να αντισταθεί και εξαναγκάστηκε να μετακινήσει το τρένο σε προκαθορισμένο σημείο. Οι ληστές απομόνωσαν τα πρώτα βαγόνια και άρπαξαν 120 ταχυδρομικούς σάκους γεμάτους χαρτονομίσματα, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σε λιγότερο από μισή ώρα.

Η συμμορία κατέφυγε σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, όπου μοίρασε τα χρήματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, έπαιξε Monopoly χρησιμοποιώντας αληθινά χαρτονομίσματα. Το σχέδιο προέβλεπε να καεί το αγρόκτημα ώστε να εξαφανιστούν τα ίχνη, όμως αυτό δεν συνέβη. Όταν έφτασε η επίλεκτη ομάδα Flying Squad της Scotland Yard, βρήκε δεκάδες δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα στοιχεία που οδήγησαν στις πρώτες συλλήψεις.

Το μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ

Αρκετά μέλη της συμμορίας καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια κάθειρξης, ενώ άλλοι διέφυγαν στο εξωτερικό. Ο Μπρους Ρέινολντς κατέφυγε στο Μεξικό, αργότερα στον Καναδά και στη Γαλλική Ριβιέρα, πριν επιστρέψει κρυφά στο Λονδίνο, όπου συνελήφθη. Ο Ρόνι Μπιγκς δραπέτευσε από τη φυλακή και εγκαταστάθηκε τελικά στη Βραζιλία, εκμεταλλευόμενος νομικό κενό που απέτρεψε την έκδοσή του για δεκαετίες.

Παρά τις συλλήψεις, οι Αρχές δεν ανακάλυψαν ποτέ την ταυτότητα του ανθρώπου που ενημέρωσε τη συμμορία για το συγκεκριμένο τρένο, το φορτίο του και τα κενά ασφαλείας. Οι ερευνητές γνώριζαν μόνο ότι ο πληροφοριοδότης είχε ιρλανδική προφορά. Ένας ταχυδρομικός υπάλληλος θεωρήθηκε ύποπτος, αλλά δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τον συνδέουν με τη ληστεία. Περισσότερα από 60 χρόνια αργότερα, η ταυτότητα του ανθρώπου που έκανε δυνατή τη «ληστεία του αιώνα» παραμένει άγνωστη.

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