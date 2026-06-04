Τύλιξαν γέφυρα με αλουμινόχαρτο στο Λονδίνο: Το κόλπο για την καταπολέμηση του καύσωνα

Οι τεχνικοί στο Λονδίνο κάλυψαν ιστορική γέφυρα με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να την προστατεύσουν από επικίνδυνες ρωγμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης.

Το σφοδρό κύμα ζέστης που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ακόμα και σε βασικές υποδομές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιστορική γέφυρα Hammersmith στο Δυτικό Λονδίνο, η οποία επιστράτευσε μια μάλλον ασυνήθιστη «ενδυμασία» για να προστατευτεί από τις ακραίες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο κατά των ρωγμών

Μέσα σε ελάχιστες ώρες, οι τεχνικοί κάλυψαν τα ευαίσθητα μεταλλικά στοιχεία της γέφυρας με ειδικά φύλλα ενισχυμένου αλουμινίου. Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι η ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να προστατευτεί το σύστημα στήριξης από τις διαστολές και τις επικίνδυνες ρωγμές που προκαλεί η υπερθέρμανση.

Η διατήρηση της σταθερότητας της γέφυρας αποτελεί μια λεπτή ισορροπία. Η κεντρική μεταλλική αλυσίδα που συγκρατεί τη δομή πρέπει ιδανικά να παραμένει στους 13 βαθμούς Κελσίου. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία του μετάλλου ξεπεράσει το όριο των 18 βαθμών Κελσίου, οι αρχές θα υποχρεωθούν να απαγορεύσουν την κυκλοφορία ακόμα και για τους πεζούς, για λόγους ασφαλείας.

Η περίπτωση του 2020

Η ανάγκη για αυτό το μέτρο δεν είναι τυχαία. Το 2020, οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν προκαλέσει σοβαρές φθορές στην κατασκευή του 1887, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν έργα αποκατάστασης ύψους 140 εκατομμυρίων λιρών. Έκτοτε, η γέφυρα παραμένει κλειστή για τα αυτοκίνητα και επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε πεζούς και ποδηλάτες.

Το τρέχον σύστημα ψύξης και προστασίας κόστισε 420.000 λίρες, γεγονός που οδηγεί τις τοπικές αρχές στο να εξετάζουν την επιβολή διοδίων στο μέλλον για να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης.

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