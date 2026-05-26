Η ληστεία της... χρονιάς στο Λονδίνο: Έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς (vid)

Άνδρας στο Λονδίνο συνελήφθη αφού έκλεψε τυριά, κρύφτηκε κάτω από λεωφορείο και επιτέθηκε σε αστυνομικούς εκτοξεύοντας τα κλοπιμαία εναντίον τους.

Ένα αδιανόητο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο στο Γουόλθαμστοου του Λονδίνου, όταν 32χρονος άνδρας αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού από κατάστημα αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Ο δράστης γέμισε την τσάντα του με συσκευασίες τσένταρ και αποχώρησε ήρεμα από το κατάστημα, την ίδια στιγμή που το προσωπικό τον παρακολουθούσε ανήμπορο να αντιδράσει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας εθεάθη να κρατά ένα σπασμένο μπουκάλι κρασί βγαίνοντας από το κατάστημα. Περπάτησε στη μέση του δρόμου και, σε μια εντελώς αλλόκοτη κίνηση, κύλησε και κρύφτηκε κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο.

Επιτέθηκε σε αστυνομικούς με... τυρί

Υπάλληλος του καταστήματος κατάφερε να κάνει σήμα σε αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι πλησίασαν αμέσως το λεωφορείο. Το οπτικό υλικό που κατέγραψαν περαστικοί δείχνει δύο απ' αυτούς να προσπαθούν να συνομιλήσουν μαζί του, ενώ ήταν ξαπλωμένος ανάσκελα κάτω από το όχημα.

Αντί να παραδοθεί, άρχισε να πετάει τις κλεμμένες συσκευασίες τσένταρ προς το μέρος τους, ενώ παράλληλα επιτέθηκε και κακοποίησε έναν από τους ένστολους κατά τη διάρκεια της προσπάθειας σύλληψής του.

Για την ακινητοποίησή του χρειάστηκε η συνδρομή των πολιτών. Άνδρας ντυμένος στα μαύρα βοήθησε τους αστυνομικούς να τον τραβήξουν έξω από το κάτω μέρος του λεωφορείου και να τον καθηλώσουν στο έδαφος. Ένας δεύτερος περαστικός βοήθησε να κρατηθεί υπό έλεγχο ο δράστης, καθώς στο σημείο έφταναν ακόμη δύο περιπολικά της αστυνομίας για να ολοκληρώσουν τη σύλληψη.

Οι κατηγορίες που του ασκήθηκαν μετά τη σύλληψη

Ο 32χρονος, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Ίλφορντ του Λονδίνου, οδηγήθηκε στο τμήμα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή από κατάστημα καθώς και για επίθεση σε εργαζόμενο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε το συμβάν δηλώνοντας: «Ο Νέιθαν Ουίλιαμς, 32 ετών, από το Ίλφορντ, κατηγορείται για κλοπή από κατάστημα και επίθεση σε εργαζόμενο έκτακτης ανάγκης. Θα εμφανιστεί ενώπιον του Πταισματοδικείου του Τάμεση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου. Αυτό ακολουθεί ένα περιστατικό την Παρασκευή, 22 Μαΐου, όταν αστυνομικοί σε περιπολία στο Γουόλθαμ Φόρεστ σταματήθηκαν από υπάλληλο καταστήματος στην Blackhorse Lane, ο οποίος ανέφερε ότι ένας άνδρας είχε κλέψει αντικείμενα».

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ