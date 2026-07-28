Η δασκάλα που αγόρασε «κατά λάθος» την πρώτη Mustang στις ΗΠΑ: Δεν την πουλάει ούτε για 500.000 δολάρια

Το αυτοκίνητο κόστισε μόλις 3.447 δολάρια το 1964, όμως πλέον η αξία του αγγίζει τις 500.000 δολάρια χάρη στη μοναδική ιστορία του.

Λίγοι άνθρωποι μπορούν να πουν ότι αγόρασαν κατά λάθος ένα από τα σημαντικότερα αυτοκίνητα στην ιστορία. Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στη Γκέιλ Γουάιζ, μια 22χρονη δασκάλα από το Ιλινόις, η οποία το 1964 έφυγε από μια αντιπροσωπεία οδηγώντας μια Ford Mustang που... δεν επιτρεπόταν ακόμη να πωληθεί.

Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το αυτοκίνητο που αγόρασε για μόλις 3.447 δολάρια θα γινόταν δεκαετίες αργότερα ένα από τα πιο πολύτιμα και ιστορικά Mustang στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει ακόμη και τα 500.000 δολάρια.

Η Mustang που ήταν κρυμμένη κάτω από έναν μουσαμά

Ήταν 15 Απριλίου 1964, δύο ημέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση της Ford Mustang στη Διεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης. Η νεαρή δασκάλα επισκέφθηκε μαζί με τον πατέρα της μια αντιπροσωπεία της Ford στο Σικάγο, αναζητώντας ένα καινούργιο κάμπριο για τις καθημερινές της μετακινήσεις.

Στην έκθεση δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο μοντέλο που να της αρέσει. Βλέποντας την απογοήτευσή της, ο πωλητής την οδήγησε στο πίσω μέρος της αντιπροσωπείας, όπου κάτω από έναν μουσαμά βρισκόταν ένα ολοκαίνουργιο γαλάζιο Mustang Cabriolet.

Υπήρχε, όμως, ένα πρόβλημα. Η Ford είχε δώσει αυστηρή εντολή να μην πωληθεί κανένα αυτοκίνητο πριν από την επίσημη παρουσίασή του. Παρ' όλα αυτά, η Γουάιζ ενθουσιάστηκε τόσο, ώστε αποφάσισε να το αγοράσει αμέσως, χωρίς καν να το οδηγήσει δοκιμαστικά.

Το αυτοκίνητο που έγινε θρύλος

Η αγορά ολοκληρώθηκε έναντι 3.447 δολαρίων, με την οικογένειά της να τη βοηθά οικονομικά, καθώς μόλις είχε προσληφθεί ως δασκάλα. Χωρίς να το γνωρίζει κανείς τότε, επρόκειτο για την πρώτη καταγεγραμμένη πώληση Ford Mustang στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Καθώς οδηγούσε στους δρόμους του Σικάγο, οι περαστικοί κορνάριζαν και τη σταματούσαν για να ρωτήσουν τι αυτοκίνητο ήταν αυτό που δεν είχαν ξαναδεί ποτέ. Η ίδια έχει περιγράψει πως ένιωθε σαν κινηματογραφικός αστέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες Mustang είναι γνωστές στους φίλους του μοντέλου ως «1964½», αν και επίσημα καταχωρίστηκαν ως μοντέλα του 1965, γεγονός που δημιουργεί μέχρι σήμερα σύγχυση.

Έμεινε 27 χρόνια ξεχασμένη σε ένα γκαράζ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μια μηχανική βλάβη παραλίγο να σημάνει το τέλος της ιστορίας. Η Γουάιζ ήθελε να πουλήσει το αυτοκίνητο, όμως ο σύζυγός της την έπεισε να το κρατήσουν, με σκοπό να το αποκαταστήσει όταν θα συνταξιοδοτούνταν.

Το σχέδιο άργησε πολύ περισσότερο απ' όσο περίμεναν. Η Mustang παρέμεινε ακινητοποιημένη για 27 ολόκληρα χρόνια, καλυμμένη από κούτες και αντικείμενα μέσα στο γκαράζ, μέχρι που ξεκίνησε η σχολαστική αποκατάστασή της το 2005.

Σήμερα το ιστορικό όχημα όχι μόνο έχει επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, αλλά εξακολουθεί να κυκλοφορεί σχεδόν καθημερινά στους δρόμους, παρά το γεγονός ότι η αξία του αγγίζει πλέον τις 500.000 δολάρια.

Η ίδια έχει δεχθεί πολλές προτάσεις αγοράς, όμως η απάντησή της παραμένει σταθερή: δεν πωλείται.

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