Η «Βενετία του Ειρηνικού»: Πόλη χτισμένη πάνω σε κοραλλιογενείς υφάλους στη μέση του ωκεανού (vid)

Η αρχαία πόλη Ναν Μαντόλ στον Ειρηνικό παραμένει ένα άλυτο μυστήριο για τους αρχαιολόγους, καθώς χτίστηκε χωρίς τη χρήση μετάλλου ή τροχού.

Ένα απομακρυσμένο αρχαιολογικό σημείο στη μέση του Ειρηνικού Ωκεανού προκαλεί αμηχανία στους αρχαιολόγους εδώ και πάνω από έναν αιώνα, εξαιτίας των διαστάσεων μιας μεγαλιθικής πόλης που κατασκευάστηκε από έναν λαό χωρίς γνώση του τροχού ή του μετάλλου.

Τα ερείπια της Ναν Μαντόλ αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Πολυνησίας, μαζί με το Νησί του Πάσχα. Βρίσκονται στο νησί Πονπέι της Μικρονησίας και τα υπολείμματά τους θυμίζουν την ιστορία μιας πόλης που υψώθηκε ανεξήγητα πάνω σε ένα σύνολο 92 τεχνητών νησίδων από υπολείμματα κοραλλιών και βράχους βασάλτη βάρους πολλών τόνων.

Πρόκειται για ένα μοναδικό παράδειγμα πολυνησιακής αρχιτεκτονικής που από το 2016 ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, η ιστορία της παραμένει γεμάτη ερωτηματικά, αιώνες μετά την εγκατάλειψή της από τους κατοίκους της, οι οποίοι σήμερα τη θεωρούν καταραμένο μέρος.

@soyivanfamil Nan Madol son 92 islotes artificiales construidos sobre un arrecife de coral del Pacífico con columnas de basalto de hasta 50 toneladas, pero esa piedra no existe en los islotes. Sabemos quién vivió allí, pero cómo la construyeron sigue sin explicación. Video completo en mi canal de YouTube: https://youtube.com/shorts/J3PKirJm-OM ♬ sonido original - Iván Fernández Amil

Η «Βενετία του Ειρηνικού»

Το αρχιτεκτονικό συγκρότημα της Ναν Μαντόλ αποτελείται από μεγαλιθικές κατασκευές που εκτείνονται σε μια έκταση περίπου 75 εκταρίων. Χτισμένη μεταξύ του 12ου και του 17ου αιώνα, υψώθηκε πάνω σε σχεδόν 100 τεχνητά νησιά που χωρίζονται από κανάλια για τη διέλευση κανό, εξού και το προσωνύμιό της ως «Βενετία του Ειρηνικού».

Τα κτίρια είναι φτιαγμένα από συμπαγείς αγκωνάρια βασάλτη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 8 μέτρα σε ύψος και ζυγίζουν πάνω από 50 τόνους. Πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα, δεδομένης της άγνοιας του μετάλλου, του τροχού και της έλλειψης οποιουδήποτε συστήματος τροχαλιών.

Συνολικά υπολογίζεται πως χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι από 750.000 τόνοι βασάλτη, οι οποίοι εξορύχθηκαν και μεταφέρθηκαν μέσω θαλάσσης από λατομεία που βρίσκονταν χιλιόμετρα μακριά.

Ο θρύλος των δίδυμων μάγων

Οι κάτοικοι του νησιού Πονπέι αφηγούνται εδώ και αιώνες την ίδια ιστορία για τις απαρχές της πόλης. Ο θρύλος λέει ότι ήταν έργο των δίδυμων μάγων Ολισίπα και Ολοσόπα (Olishipa και Oloshopa), οι οποίοι έφτασαν από τη θάλασσα. Οι δύο θεραπευτές χρησιμοποίησαν μαγεία για να μεταφέρουν τους ογκόλιθους στον αέρα, χτίζοντας την πρωτεύουσα της μελλοντικής δυναστείας Σαουντελέρ.

Μετά την ανατροπή τους, η πόλη εγκαταλείφθηκε σταδιακά λόγω έλλειψης πόρων όπως το γλυκό νερό. Τελικά, η Ναν Μαντόλ έπεσε στη λήθη και θεωρείται πλέον από τους ντόπιους καταραμένος τόπος, τον οποίο αποφεύγουν λόγω της σύνδεσής του με τη μαύρη μαγεία.

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