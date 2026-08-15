Είναι το The Great Gatsby, το πιο παρεξηγημένο μυθιστόρημα στον κόσμο;

Για πολλούς, το “The Great Gatsby” συνδέεται με τον πλούτο, την λάμψη και τα πάρτι· παρανοήσεις που ξεκίνησαν από την πρώτη του κυκλοφορία, τον Απρίλιο του 1925.

Ήταν Απρίλιος του 1925, όταν ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ έγραψε το "The Great Gatsby”. Σε αντίθεση με σήμερα, που θεωρείται ένα αριστουργηματικό μυθιστόρημα, η πρώτη του έκδοση συνοδεύτηκε από χλιαρές κριτικές, προκαλώντας απογοήτευση στον Φιτζέραλντ που είχε δει τα προηγούμενα του να εκθειάζονται και να καταγράφουν εμπορική επιτυχία. Για την ακρίβεια, μέχρι και λίγο πριν πεθάνει, ο ίδιος είχε μετανιώσει για το έργο του. Κυρίως γιατί κανείς δεν είχε καταλάβει το νόημά του.

Έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το "The Great Gatsby” παραμένει ταυτόσημο με τη διασκέδαση, τα πάρτι, τη χλιδή και την άφθονη σαμπάνια. Ο λογοτεχνικός ήρωας του Φιτζέραλντ, Τζέιμς Γκάτσμπι, σύμβολο της εποχής της τζαζ, είχε παρερμηνευτεί, όπως γράφει το BBC. Δεν ήταν απλά ένας εντυπωσιακός οικοδεσπότης, αλλά και ένας λαθρέμπορος, μπλεγμένος σε εγκληματικές δραστηριότητες, του οποίου το τέλος ήταν τόσο μάταιο όσο και βίαιο. Κι όμως, το όνομά του έμεινε στη συνείδηση του κόσμου ως κάτι το φανταχτερό, δίνοντας το έτσι σε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς· από κεριά μαλλιών, κολόνιες, ξενοδοχεία μέχρι και σάντουιτς.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr