Κλήρωση Τζόκερ 13/8: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3,3 εκατ. ευρώ

Oι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή (13/08) κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει τουλάχιστον 3.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (13/8) η νέα κλήρωση του Τζόκερ, με το ποσό της πρώτης κατηγορίας να φτάνει τα 3.300.000 ευρώ.

Η κλήρωση με αριθμό 3105 ανέδειξε τους πέντε τυχερούς αριθμούς, καθώς και τον αριθμό Τζόκερ που συμπληρώνει τον συνδυασμό.

Οι τυχεροί αριθμοί του Τζόκερ

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:

2, 32, 34, 38, 41

Τζόκερ: 19

Το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τις 5+1 σωστές προβλέψεις.

Τι ισχύει για τα μεγάλα έπαθλα

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, εφόσον υπάρξουν περισσότεροι από ένας.

Στη δεύτερη κατηγορία, για τις 5 σωστές προβλέψεις, το έπαθλο ανέρχεται σε 100.000 ευρώ μικτά ανά νικητή, με συνολικό ανώτατο όριο καταβολής τα 2 εκατ. ευρώ.

Εφόσον υπάρξουν περισσότεροι από 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τα 2 εκατ. ευρώ μοιράζονται ισόποσα μεταξύ τους.

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