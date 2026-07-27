Μύκονος: Η αμήχανη στιγμή που ο James Harden «τρώει» πανηγυρικό άκυρο από τουρίστρια (vid)

Μπορεί να είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους μπασκετμπολίστες στον κόσμο, όμως στη Μύκονο γνώρισε και την... απόρριψη.

Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης για προσωπικότητες από κάθε γωνιά του πλανήτη και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ένας ακόμη αστέρας του NBA. Ο James Harden επέλεξε το «Νησί των Ανέμων» για τις καλοκαιρινές του διακοπές, προσθέτοντας το όνομά του στη μακρά λίστα των κορυφαίων αθλητών που επιλέγουν το κυκλαδίτικο νησί για λίγες ημέρες χαλάρωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ των Κλίβελαντ Καβαλίερς, γνωστός τόσο για τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στα παρκέ όσο και για τη χαρακτηριστική γενειάδα του, κυκλοφόρησε στα γραφικά σοκάκια των Ματογιαννιών μαζί με την παρέα του, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.

Η αμήχανη στιγμή στα Ματογιάννια

Κατά τη διάρκεια της βραδινής του βόλτας, μάλιστα, η κάμερα κατέγραψε ένα ψιλοαμήχανο στιγμιότυπο. Την ώρα που περπατούσε ανάμεσα στο πλήθος, ο Harden εμφανίζεται να απλώνει το χέρι του προς μια νεαρή τουρίστρια, θεωρώντας προφανώς ότι εκείνη είχε αντιληφθεί ποιος ήταν και θα ανταπέδιδε τον χαιρετισμό.

Αμ δε... Η κοπέλα συνέχισε την πορεία της χωρίς να του δώσει σημασία, αφήνοντας τον NBAer με το χέρι... μετέωρο και ένα εμφανώς αμήχανο χαμόγελο.

Τάπα από τις λίγες...

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