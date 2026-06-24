Μύκονος: Η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στο νησί των αναμνήσεων, 12 χρόνια μετά τις διακοπές με τον Κόμπι (vid)

Η Βανέσα Μπράιαντ επέστρεψε στη Μύκονο με τις τρεις κόρες της, σε ένα ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις από τον Κόμπι.

Η Μύκονος είναι ένας προορισμός που έχει φιλοξενήσει αμέτρητα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού και της showbiz. Για τη Βανέσα Μπράιαντ, όμως, το νησί των Ανέμων συνδέεται με κάτι πολύ πιο προσωπικό και συγκεκριμένα με αναμνήσεις από ένα καλοκαίρι που έζησε δίπλα στον Κόμπι Μπράιαντ και τις κόρες τους, σε μια περίοδο όπου η οικογένεια απολάμβανε ανέμελες στιγμές μακριά από τα φώτα του ΝΒΑ.

12 χρόνια μετά την πρώτη τους επίσκεψη, η χήρα του θρύλου των Los Angeles Lakers επέστρεψε στη Μύκονο, αυτή τη φορά συνοδευόμενη από τις τρεις κόρες της. Η κάμερα την εντόπισε στο Nammos της Ψαρρούς, σε μία από τις πιο σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια.

Η επιστροφή χωρίς τον Κόμπι

Το ταξίδι έφερε αναπόφευκτα στη μνήμη το καλοκαίρι του 2014, όταν ο Κόμπι και η Βανέσα είχαν επισκεφθεί το νησί μαζί με τα παιδιά τους. Τότε, η οικογένεια είχε καταγραφεί να περπατά στους Μύλους της Αλευκάντρας, με μια κίνηση του αείμνηστου αστέρα του ΝΒΑ να μένει αξέχαστη σε όσους βρέθηκαν εκεί. Αντί να αποφύγει τις κάμερες, ο ίδιος είχε ζητήσει από τους φωτογράφους να απαθανατίσουν την οικογένειά του, δείχνοντας μια πλευρά της προσωπικότητάς του που πολλοί θυμούνται ακόμη.

Η σημερινή επιστροφή της Βανέσα είχε διαφορετικό χαρακτήρα. Ο Κόμπι Μπράιαντ δεν βρίσκεται πια δίπλα της, καθώς έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2020 στο τραγικό δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στην Καλιφόρνια. Μαζί του σκοτώθηκε και η 13χρονη κόρη τους, Τζιάνα, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο και όχι μόνο.

Στην Ψαρρού, η Βανέσα πέρασε χρόνο με τις τρεις κόρες της, τη 23χρονη Νατάλια, τη 10χρονη Μπιάνκα και τη 7χρονη Κάπρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κατέγραψε το Mykonos Live TV, η οικογένεια έκανε τις αγορές της στο Nammos Mall και στη συνέχεια απόλαυσε γεύμα στο γνωστό παραθαλάσσιο εστιατόριο. Η Βανέσα επέλεξε σούσι, ενώ τα μικρότερα κορίτσια προτίμησαν πιάτα με ζυμαρικά.

Ένα από τα στοιχεία που τράβηξαν τα βλέμματα ήταν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους, ένας σωματοφύλακας βρισκόταν διαρκώς δίπλα στην οικογένεια, αποτρέποντας οποιαδήποτε προσπάθεια προσέγγισης από λουόμενους ή θαμώνες της παραλίας.

Η Βανέσα Μπράιαντ έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να διατηρεί χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας συστηματικά τις δημόσιες εμφανίσεις. Παρά τις κατά καιρούς φήμες που τη θέλουν να έχει προχωρήσει σε νέα σχέση ή ακόμη και να περιμένει παιδί, η ίδια έχει διαψεύσει επανειλημμένα τέτοια δημοσιεύματα. Όπως έχει τονίσει δημόσια, προτεραιότητά της παραμένουν οι κόρες της, αλλά και η συνέχιση του φιλανθρωπικού και επιχειρηματικού έργου που συνδέεται με την κληρονομιά του Κόμπι Μπράιαντ.

Δείτε το βίντεο του Mykonos Live TV:

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