Chania Rock Festival: Το διήμερο πρόγραμμά του στα Χανιά
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Το Chania Rock Festival ανοίγει τις... πόρτες του την 1η Αυγούστου και θα έχει και 2η ημέρα στις 2 Αυγούστου.
- Πρώτη ημέρα - Σάββατο 1η Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)
- Κυριακή 2 Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)
Γιορτάζοντας τα 24 χρόνια της ύπαρξής του το Chania Rock Festival θα έχει ένα ακόμα διήμερο φέτος. Αυτήν την φορά την 1η και την 2α Αυγούστου.
Το Chania Rock Festival - CHANIA ROCK FESTIVAL 2026 θα διεξαχθεί στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά. Την πρώτη ημέρα οι Therion θα είναι το Νο1 όνομα και την 2η ημέρα σε πρώτο πλάνο θα είναι οι Crimson Glory και Lacuna Coil. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ανά μέρα:
Πρώτη ημέρα - Σάββατο 1η Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)
17.30: Sense of Fear
18.15: Disease Illusion
19:15: Enemy of Reality
20:25: Destruction
22:05: Therion
Κυριακή 2 Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)
17:30: Veil Ortega
18:15: Ars Notoria
19:15: ETJM
20:20: Crimson Glory
22.00: Lacuna Coil
* Στο περιθώριο του φεστιβάλ υπάρχουν events πριν αλλά και μετά από αυτό
@Photo credits: Chania Rock Festival