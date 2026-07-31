Το Chania Rock Festival ανοίγει τις... πόρτες του την 1η Αυγούστου και θα έχει και 2η ημέρα στις 2 Αυγούστου.

Γιορτάζοντας τα 24 χρόνια της ύπαρξής του το Chania Rock Festival θα έχει ένα ακόμα διήμερο φέτος. Αυτήν την φορά την 1η και την 2α Αυγούστου.

Το Chania Rock Festival - CHANIA ROCK FESTIVAL 2026 θα διεξαχθεί στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου στα Χανιά. Την πρώτη ημέρα οι Therion θα είναι το Νο1 όνομα και την 2η ημέρα σε πρώτο πλάνο θα είναι οι Crimson Glory και Lacuna Coil. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ανά μέρα:

Πρώτη ημέρα - Σάββατο 1η Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)

17.30: Sense of Fear

18.15: Disease Illusion

19:15: Enemy of Reality

20:25: Destruction

22:05: Therion

Κυριακή 2 Αυγούστου (ώρα προσέλευσης 16.30)

17:30: Veil Ortega

18:15: Ars Notoria

19:15: ETJM

20:20: Crimson Glory

22.00: Lacuna Coil

* Στο περιθώριο του φεστιβάλ υπάρχουν events πριν αλλά και μετά από αυτό