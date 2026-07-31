Ο Willem Dafoe ερμηνεύει το «Don't Let Me Be Misunderstood»

Ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος υπογράφει τη σκοτεινή διασκευή για το soundtrack του «The Birthday Party».



Το “Don’t Let Me Be Misunderstood” αποτελεί μια μοναδική μουσική συνεργασία μεταξύ του Αλέξανδρου Λιβιτσάνου, του Willem Dafoe & της Czech Studio Orchestra και μέρος του soundtrack της ταινίας «The Birthday Party», το οποίο σφραγίζει ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος που έχει δημιουργήσει μια σκοτεινή, ορχηστρική διασκευή του εμβληματικού κομματιού. Το τραγούδι αποκτά πλέον μια άκρως κινηματογραφική διάσταση, σαν εσωτερικός μονόλογος, ερμηνευμένος μοναδικά από τον Willem Dafoe, σε σύμπραξη με την Czech Studio Orchestra και τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο στο πιάνο.



Το «The Birthday Party» σε σκηνοθεσία Miguel Angel Jimenez και παραγωγή της Heretic, έκανε την επίσημη πρεμιέρα του στις 18 Μαΐου, παρουσία των συντελεστών και του πρωταγωνιστή της ταινίας Willem Dafoe, και κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 2 Ιουλίου 2026.

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