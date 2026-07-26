Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο (vid)

Κινέζοι μηχανικοί κατέφυγαν σε μια ριζοσπαστική λύση, κόβοντας βουνά στα δύο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που συνδέει απομονωμένες περιοχές.

Αν φανταστεί κανείς τη συνομιλία ανάμεσα στον πολιτικό και την ομάδα των μηχανικών, θα μπορούσε να ήταν κάτι σαν... «και δεν είναι δυνατόν να κόψουμε το βουνό, σοβαρά, με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουμε;». Και η Κίνα το έκανε ξανά. Έκοψε ένα βουνό για να κατασκευάσει έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο σε ευθεία γραμμή.

Συνέβη στην επαρχία Γκουϊζού,, όπου οι μηχανικοί ανέλαβαν αυτό το εξαιρετικό εγχείρημα. Το φιλόδοξο αυτό έργο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την επέκταση του οδικού δικτύου της Κίνας και αποδεικνύει πώς η χώρα συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την αποφασιστικότητα να μετατρέψει ακόμη και τα πιο δύσβατα εδάφη σε χρήσιμους χώρους για την οικονομία και την κοινωνία.

Χωρίζοντας την οροσειρά στα... δύο

Για να επιλύσουν το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας και να μην εμποδίσουν τα αναπτυξιακά σχέδια, οι Κινέζοι μηχανικοί επέλεξαν μια ριζοσπαστική λύση: χώρισαν την οροσειρά στα δύο.

Χρησιμοποίησαν εξαιρετικά ισχυρά μηχανήματα, εκρηκτικά και προηγμένες τεχνικές διάτρησης για να δημιουργήσουν έναν ευρύ διάδρομο, μέσα από τον οποίο κατασκευάστηκε ένας αυτοκινητόδρομος πολλών λωρίδων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν συνυπολογίζονται σε αυτή την εξίσωση, τουλάχιστον στην Κίνα.

Cutting paths through mountains’—that’s what true grit looks like. Respect to all the builders! pic.twitter.com/JnhpVlmHBL — China Perspective (@China_Fact) July 27, 2025

Αυτός ο αυτοκινητόδρομος κοντά στην Ανσούν όχι μόνο θα διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων και ανθρώπων εντός της περιφέρειας, αλλά θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου στην επαρχία Γκουϊζού, η οποία προηγουμένως ήταν μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Ο νέος δρόμος θα συνδέσει απομακρυσμένες ζώνες με πολύ μεγαλύτερες πόλεις, μειώνοντας τους χρόνους ταξιδιού και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινότητες.

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