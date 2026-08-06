«Το σπασμένο είναι πιο αρρενωπό»: Ρώσοι καταστρέφουν τα πανάκριβα iPhone 17 για να δείχνουν «πιο άνδρες» (vid)
Το τελευταίο διάστημα, τα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα το TikTok έχουν κατακλυστεί από βίντεο στα οποία άνθρωποι «κακοποιούν» τα πανάκριβα κινητά της Apple, iPhone 17, χωρίς κανέναν προφανή λόγο.
Πρόκειται για ένα διαδικτυακό trend όπου οι χρήστες σπάνε, χαράζουν και τρυπούν το πίσω μέρος των τηλεφώνων τους, προκειμένου να τα κάνουν να φαίνονται ταλαιπωρημένα και χτυπημένα.
Το trend άρχισε ως απάντηση σε γυναικείο post
Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Mash, η αλλόκοτη αυτή τάση ξεκίνησε όταν γυναίκες άρχισαν να δημοσιεύουν φωτογραφίες από παλιά, σπασμένα τηλέφωνα, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα: «Όταν έχει το σπασμένο iPhone 11 ενός πραγματικού άνδρα, και όχι ένα γκέι 17 Pro».
@gancapost.info Rusiyada, TikTok-da qızların "Tərtəmiz iPhone 17 Pro işlədən ge*ydir, əsl kişinin telefonu sınmış iPhone 11 olar" fikrindən sonra gənclər "hərəkətə keçib". Gəncə Post xəbər verir ki, özünü "əsl kişi" və brutal göstərmək istəyən gənc oğlanlar baxış sayı xatirinə öz bahalı smartfonlarını bilərəkdən sındırmağa və deşməyə başlayıblar. Bu absurd tendensiya çox zaman bahalı telefonların tamamilə məhv olması ilə nəticələnir. #gancapostinfo #tiktok #trend #iphone #iphone17pro ♬ GancaPost - orijinal ses - GancaPost
Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετοί άνδρες πήραν το μήνυμα στα σοβαρά και άρχισαν να διαλύουν τα ολοκαίνουργια κινητά τους για να τους δώσουν μια πιο «σκληροτράχηλη» εμφάνιση.
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Φυσικά, πολλές από αυτές τις προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη αχρήστευση των συσκευών, χωρίς όμως αυτό να ανακόψει τη δημοφιλία του φαινομένου.
Πέρα από την προφανή παραλογή της καταστροφής μιας ακριβής συσκευής για λίγες προβολές, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Προειδοποιούν ότι το σπάσιμο του γυάλινου πίσω μέρους του iPhone 17 καταστρέφει πλήρως την αδιαβροχοποίησή του.
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Παράλληλα, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης σε περίπτωση που τρυπηθεί κατά λάθος η μπαταρία της συσκευής.