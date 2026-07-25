Η ξηρασία αποκαλύπτει ένα πλοίο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: Ήταν κρυμμένο για δεκαετίες σε ευρωπαϊκό ποτάμι

Οι χαμηλότερες στάθμες των τελευταίων δεκαετιών στον Δούναβη αποκάλυψαν ένα πολεμικό πλοίο, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πλέον ολοένα και πιο συχνά.

Η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει την κεντρική Ευρώπη φέρνει στο φως εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλη εποχή. Στην Ουγγαρία, η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη αποκάλυψε ένα πλοίο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο παρέμενε κρυμμένο κάτω από τα νερά του ποταμού για δεκαετίες. Το εντυπωσιακό εύρημα καταγράφηκε κοντά στην πόλη Μόχατς, στη νότια Ουγγαρία, όπου η στάθμη του ποταμού έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το ναυάγιο δεν είναι το μοναδικό σημάδι της ακραίας ξηρασίας. Σε πολλά σημεία του Δούναβη έχουν εμφανιστεί αμμοσύρτες, ενώ η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί σημαντικά, καθώς το βάθος του νερού σε ορισμένες περιοχές έφτασε ακόμη και τα 14 εκατοστά, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ.

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τον μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης

Στη Βουδαπέστη, η κατάσταση δεν έχει φτάσει ακόμη σε οριακό σημείο, όμως οι κάτοικοι και οι επισκέπτες βλέπουν πλέον εκτεταμένες λωρίδες άμμου να ξεπροβάλλουν δίπλα στη Γέφυρα Μαργαρίτας. Νοτιότερα, όμως, η εικόνα είναι πολύ πιο ανησυχητική. Στην περιοχή της Μπάγια, ένας παραπόταμος του Δούναβη, ο Σούγκοβιτσα, σχεδόν στέρεψε, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην υδρόβια ζωή και αναγκάζοντας τις αρχές να περιορίσουν τη διέλευση πλοίων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εμφάνιση του ναυαγίου αποτελεί απλώς το πιο θεαματικό σύμπτωμα ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Τα τελευταία χρόνια οι περίοδοι εξαιρετικά χαμηλής στάθμης του Δούναβη γίνονται ολοένα και πιο συχνές και διαρκούν περισσότερο, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή.

Τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία

Τα ιστορικά δεδομένα επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Τα τελευταία 125 χρόνια, ο Δούναβης έπεσε κάτω από ένα κρίσιμο όριο σε 21 περιπτώσεις, όμως οι 14 από αυτές καταγράφηκαν μόλις τα τελευταία 25 χρόνια. Για τους επιστήμονες, αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η μεταβολή του κλίματος επηρεάζει ήδη έντονα τους μεγάλους ποταμούς της Ευρώπης.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η υποχώρηση των παγετώνων στις Άλπεις. Στο παρελθόν, το λιώσιμο των πάγων τροφοδοτούσε τον Δούναβη κατά τους ξηρούς μήνες, διατηρώντας πιο σταθερή τη ροή του. Σήμερα, όμως, η απώλεια μεγάλου μέρους των παγετώνων έχει περιορίσει αυτή τη φυσική ενίσχυση, αφήνοντας τον ποταμό πολύ πιο ευάλωτο στις παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι, σε αντίθεση με τις λίμνες ή τα φράγματα, δεν υπάρχει εύκολη τεχνική λύση για την αποκατάσταση της στάθμης ενός τόσο μεγάλου ποταμού. Μόνο οι ισχυρές βροχοπτώσεις και η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών μπορούν να αναστρέψουν την κατάσταση. Μέχρι τότε, το πολεμικό πλοίο που αναδύθηκε από τα νερά του Δούναβη λειτουργεί ως μια εντυπωσιακή υπενθύμιση των συνεπειών που έχει ήδη η κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

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