Απρόκλητη αστυνομική βία στο Άργος: Επεισόδια στην πορεία για τον 20χρονο Θοδωρή(vid)

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Άργος κατά τη διάρκεια της πορείας για τον 20χρονο Θοδωρή, με χρήση χημικών από τα ΜΑΤ και αίτημα των διαδηλωτών να αποδοθεί δικαιοσύνη

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στο Άργος, κατά τη διάρκεια της πανελλαδικής κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού-Καραμπαμπά, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Τα επεισόδια εκτυλίχθηκαν στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, όταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε χρήση χημικών και δακρυγόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε και μία προσαγωγή, ενώ η ένταση διήρκεσε αρκετή ώρα πριν η κατάσταση αποκλιμακωθεί.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της έντασης και την απρόκλητη χρήση αστυνομικής βίας, κατά την προσπάθεια των δυνάμεων των ΜΑΤ να διαλύσουν την πορεία, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναδείξει ακριβώς αυτό το ζήτημα της αστυνομικής βίας και να ζητήσει δικαιοσύνη για τον θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

Ένταση μετά την επέμβαση των ΜΑΤ

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την πλατεία μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, όπου συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πολίτες, συλλογικότητες και φορείς από διάφορες περιοχές της χώρας. Με κεντρικό σύνθημα «Από το Άργος ως τον Ασπρόπυργο υψώνουμε τείχη στις κρατικές και εργοδοτικές δολοφονίες», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή και τη θλίψη τους για τον θάνατο του 20χρονου, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης. Η πορεία κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, με τους συμμετέχοντες να κρατούν πανό και να φωνάζουν συνθήματα κατά της αστυνομικής βίας και υπέρ της απόδοσης δικαιοσύνης.

Η πορεία ολοκληρώθηκε μέσα σε κλίμα έντασης, με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων να οδηγεί σε επεισόδια, με χρήση χημικών και δακρυγόνων και έντονης σωματικής βίας, προκαλώντας αντιδράσεις από τους συγκεντρωμένους. Η κινητοποίηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά το αίτημα πολλών πολιτών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, λογοδοσία όπου προκύψουν ευθύνες και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την άσκηση της αστυνομικής δράσης.

Ο θάνατος του 20χρονου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό δικαστική και διοικητική διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα πορίσματα που θα αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά αστυνομικών. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Αντιφασιστικό - Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», πολιτικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς και πλήθος πολιτών, οι οποίοι ζήτησαν να μην υπάρξει συγκάλυψη της υπόθεσης και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον Θοδωρή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ