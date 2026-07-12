Άργος: Νεκρός ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς – Προφυλακισμένοι οι δύο ένστολοι

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, με τον 20χρονο να χάνει τη μάχη για τη ζωή.

Ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυροβολισμούς αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο νεαρός νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ με βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα. Είχε προηγηθεί νευροχειρουργική επέμβαση, ωστόσο η κατάστασή του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη και τελικά κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Προφυλακισμένοι οι δύο αστυνομικοί

Λίγες ώρες πριν γίνει γνωστός ο θάνατός του, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που συμμετείχαν στην καταδίωξη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, έπειτα από πολύωρη απολογία ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο Ναύπλιο.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Μετά την εξέλιξη αυτή αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ένστολοι υποστήριξαν στην απολογία τους ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο. Όπως φέρονται να ανέφεραν, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο οδηγός επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ οι ίδιοι ισχυρίστηκαν ότι οι βολές τους ήταν προειδοποιητικές και στόχευαν μόνο στον εκφοβισμό του, ώστε να σταματήσει και να συλληφθεί.

Η καταδίωξη είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα της 8ης Ιουλίου, όταν ο 20χρονος δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή της Πυργέλλας Αργολίδας. Ακολούθησε πορεία περίπου 35 λεπτών σε διάφορες περιοχές του Άργους, μέχρι το όχημά του να ακινητοποιηθεί από περιπολικά.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, πηδώντας μαντρότοιχο και κινούμενος σε χώρο με πυκνή βλάστηση. Εκεί οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας καταγράφει σειρά πυροβολισμών, στοιχείο που αποτελεί αντικείμενο της δικαστικής και βαλλιστικής έρευνας. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η ιατρική γνωμάτευση από το ΚΑΤ, σύμφωνα με την οποία στο κεφάλι του 20χρονου εντοπίστηκε ξένο σώμα που παραπέμπει σε βολίδα, γεγονός που θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των βαλλιστικών εξετάσεων και της νεκροψίας-νεκροτομής.

Η μητέρα του 20χρονου έχει υποστηρίξει ότι ο γιος της ήταν άτομο με αναπηρία 89% και αυτισμό, αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επικοινωνία και είχε πάρει το αυτοκίνητο χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Όπως ανέφερε, εκτιμά ότι δεν σταμάτησε στο μπλόκο επειδή πανικοβλήθηκε, καθώς είχε αφήσει στο σπίτι το δίπλωμα οδήγησής του.

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