Καιρός: Επιμονή της ζέστης στην Αθήνα και στις αρχές Σεπτεμβρίου - Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Ο καιρός των επόμενων ημερών προδιαγράφεται «φορτικός», καθώς αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, η υψηλή θερμοκρασία θα συνεχίσει να επιμένει.

Ο καιρός των επόμενων ημερών προδιαγράφεται «φορτικός», καθώς αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, η υψηλή θερμοκρασία θα συνεχίσει να επιμένει για τουλάχιστον ένα 10ήμερο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θεόδωρου Κολυδά «Η νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση για την Αθήνα δείχνει ότι, παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

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