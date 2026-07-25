«Η γυναίκα μου με χρέωνε 60.000 δολάρια τον μήνα για κάθε απιστία»: Η απίστευτη εξομολόγηση του Ντολφ Λούντγκρεν

Ο σταρ του Rocky IV αποκάλυψε ότι οι εξωσυζυγικές του σχέσεις είχαν τεράστιο οικονομικό κόστος, ενώ μίλησε ανοιχτά για τα δύσκολα χρόνια του γάμου του.

Ο Ντολφ Λούντγκρεν δεν είναι από τους σταρ του Χόλιγουντ που συνηθίζουν να κρύβονται πίσω από μια προσεκτικά χτισμένη δημόσια εικόνα. Ο 68χρονος ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο αμείλικτος Ίβαν Ντράγκο στο Rocky IV, μίλησε με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της προσωπικής του ζωής, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί δημόσια.

Σε συνέντευξή του στον Graham Bensinger, ο Σουηδός ηθοποιός παραδέχθηκε ότι υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ανέτ Κβίμπεργκ και υποστήριξε πως αυτό είχε ένα... πανάκριβο τίμημα. Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του ουσιαστικά τον «χρέωνε» με υπέρογκα ποσά κάθε μήνα, ξοδεύοντας περίπου 60.000 δολάρια μόνο μέσω της πιστωτικής της κάρτας.

«Όσο περισσότερο την απατούσα, τόσο περισσότερα ξόδευε»

Ο Λούντγκρεν παντρεύτηκε την interior designer Ανέτ Κβίμπεργκ το 1994 και μαζί απέκτησαν δύο κόρες, την Ίντα και την Γκρέτα. Για αρκετά χρόνια η οικογένεια ζούσε στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ, καθώς ο ηθοποιός ήθελε τα παιδιά του να μεγαλώσουν σε ένα πιο ήρεμο περιβάλλον.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι αμοιβές του κατέρρευσαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε περίοδος που τα έσοδά του μειώθηκαν σχεδόν κατά 90%, καθώς από εκεί που πληρωνόταν «100», έφτασε να παίρνει μόλις «10» για κάθε ταινία.

Την ίδια στιγμή, οι οικογενειακές υποχρεώσεις παρέμεναν ίδιες και ο ίδιος αναγκαζόταν να λείπει όλο και περισσότερο από το σπίτι για δουλειά. Σε αυτά τα ταξίδια, όπως παραδέχθηκε, δημιούργησε εξωσυζυγικές σχέσεις.

«Όσο περισσότερο απατούσα τη γυναίκα μου, τόσο περισσότερα χρήματα ήθελε να ξοδέψει. Κλασική ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήξερε για τις απιστίες, αρκεί να πλήρωνα τους λογαριασμούς»

Ο ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύζυγός του γνώριζε για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις και πως δεν έδειχνε να την απασχολεί ιδιαίτερα, αρκεί – όπως είπε ο ίδιος – να συνέχιζε να καλύπτει τα έξοδα της οικογένειας.

«Νομίζω ότι ήξερε πως είχα σχέσεις. Δεν πιστεύω ότι την ένοιαζε ιδιαίτερα, αρκεί να πλήρωνα τους λογαριασμούς και να της αγόραζα μια καινούργια Ferrari», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι μηνιαίες χρεώσεις της πιστωτικής της κάρτας έφταναν περίπου τις 60.000 δολάρια.

Το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2011, έπειτα από 16 χρόνια γάμου. Μετά το διαζύγιο, ο Λούντγκρεν επέστρεψε στο Λος Άντζελες και κατάφερε να αναζωογονήσει την καριέρα του, κυρίως μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά ταινιών The Expendables.

Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε ακόμη μία μεγάλη δοκιμασία, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο στους νεφρούς το 2015, με υποτροπή το 2020. Σήμερα, όπως έχει ανακοινώσει ο ίδιος, έχει αφήσει οριστικά πίσω του τη μάχη με την ασθένεια.

Οι δηλώσεις του, πάντως, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media. Κάποιοι σχολίασαν με χιούμορ ότι η πρώην σύζυγός του είχε βρει τον πιο επικερδή τρόπο να αντιμετωπίζει τις απιστίες του, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί παρέμενε σε έναν γάμο από τη στιγμή που δεν μπορούσε να μείνει πιστός. Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος δεν επιχείρησε να δικαιολογήσει τις επιλογές του, αλλά να εξηγήσει πώς εκείνη η περίοδος επηρέασε τόσο τα οικονομικά όσο και την οικογενειακή του ζωή.

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