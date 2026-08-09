Να πως σταματάει ο νεποτισμός: 6 ηθοποιοί αποθάρρυναν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με την υποκριτική

Μπορεί τα nepo babies του Χόλιγουντ να είναι αμέτρητα, ωστόσο αυτοί οι ηθοποιοί έκοψαν κάθε δίοδο των παιδιών τους στη βιομηχανία της υποκριτικής.

Πόσο συχνά βλέπουμε παιδιά διασήμων να ακολουθούν το ίδιο επαγγελματικό μονοπάτι με τους γονείς τους; Θέλεις η λάμψη των φώτων, η δόξα, τα χρήματα, η προσωπική ικανοποίηση, η ανάγκη να αποδείξουν τη «σπουδαιότητά» τους, πάντως κάτι τους τραβάει. Το φαινόμενο του νεποτισμού ανθίζει τις τελευταίες δεκαετίες στο Χόλιγουντ και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουμε. Να δώσω; Θα δώσω:

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί), η Τζέιμι Λι Κέρτις (κόρη των Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι), η Μάγια Χοκ (κόρη των Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν), η Ντακότα Τζόνσον (κόρη των Ντον Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ), καθώς και τα μοντέλα Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ (κόρες της Γιολάντα Χαντίντ) είναι κάποια από τα πιο γνωστά nepo babies του Χόλιγουντ. Αυτά τα παιδιά βάδισαν στα χνάρια των γονιών τους, προσπαθώντας να κατακτήσουν το δικό τους «μερίδιο» δόξας και να αποδείξουν την αξία τους.

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