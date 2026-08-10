Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

Μαζί με το Bezos Earth Fund βάζουν στο στόχαστρο τη σωτηρία 100 ειδών που βρίσκονται στο «χείλος» του αφανισμού.

Το 2021, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bezos Earth Fund και ακόμη εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις προχώρησαν στη δημιουργία της πρωτοβουλίας «Protecting Our Planet Challenge», με κεντρικό στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των πλέον κρίσιμων χερσαίων, θαλάσσιων και γλυκών υδάτων του πλανήτη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και ακτιβιστής συνέχισε τις επαφές για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα, εστιασμένο στην προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν τα αποκαλυπτήρια, αυτή την εβδομάδα, μιας τεράστιας νέας πρωτοβουλίας από τον ίδιο και τον οργανισμό του, Re:wild (ο οποίος ήδη συμβάλλει στην προστασία εκατοντάδων ειδών σε 360 περιοχές παγκοσμίως): το «Phoenix Species Project» (Πρόγραμμα «Φοίνικας»).

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