Το ναζιστικό υποβρύχιο που «αυτοκτόνησε»: Η αλήθεια για το ναυάγιο του U-869

Πέφτει φως στο «μυστήριο» του U-869, το ναζιστικό υποβρύχιο-φαντάσμα που βρέθηκε κατά λάθος στο Νιου Τζέρσεϊ και η αλήθεια για τη βύθισή του από δική του τορπίλη.

Η ιστορία του U-869, του ναζιστικού υποβρυχίου-φαντάσματος που βρέθηκε τυχαία ανοιχτά των ΗΠΑ, προκαλεί μια από τις μεγαλύτερες ιστορικές ανατροπές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Στις 11 Φεβρουαρίου 1945, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά USS Howard D. Crow και USS Koiner έπλεαν 60 μίλια ανοιχτά του Νιου Τζέρσεϊ, συνοδεύοντας μια κρίσιμη νηοπομπή προς την Αγγλία. Όταν το σόναρ του Crow έπιασε εχθρικό σήμα, τα πληρώματα εξαπέλυσαν αμέσως μια καταιγίδα από βόμβες βυθού "hedgehog". Φυσαλίδες και πετρέλαιο ανέβηκαν στην επιφάνεια. Το Ναυτικό πίστεψε ότι είχε πετύχει μια καθαρή νίκη, όμως η αλήθεια θα αποδεικνυόταν πολύ πιο περίπλοκη.

Για δεκαετίες, ΗΠΑ και Γερμανία επέμεναν κατηγορηματικά: δεν υπήρχε κανένα βυθισμένο U-boat σε εκείνα τα νερά. Η ύπαρξη του ναζιστικού υποβρυχίου ήρθε στο φως το 1991 από μια ομάδα δυτών, οι οποίοι το ανακάλυψαν τυχαία. Το σκάφος κέρδισε το προσωνύμιο “U-Who” (Το Υποβρύχιο-Μυστήριο). Το τίμημα για την ταυτοποίησή του, όμως, ήταν βαρύ, καθώς τρεις δύτες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Στην «Ζώνη του θανάτου»

Το ναυάγιο βρισκόταν σε βάθος 72 μέτρων, μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και παγωμένα ρεύματα. Εκείνη την εποχή, η κατάδυση γινόταν με συμβατικό αέρα, αυξάνοντας κατακόρυφα το ρίσκο. Το να μπερδευτεί κανείς σε δίχτυα ή να υπολογίσει λάθος την αποσυμπίεση σήμαινε βέβαιο θάνατο. Λόγω της νάρκωσης αζώτου, πολλοί δύτες πάθαιναν κρίσεις πανικού και προσπαθούσαν να αναδυθούν απότομα, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Παρά τον κίνδυνο, οι έμπειροι δύτες John Chatterton, Richie Kohler και John Yurga αφιέρωσαν χρόνια χαρτογραφώντας τα επικίνδυνα συντρίμμια. Το σκηνικό ήταν μια μακάβρια χωματερή από στρεβλωμένα μέταλλα και ανθρώπινα οστά, θαμμένα κάτω από λάσπη δεκαετιών. Οι δύο δύτες τήρησαν έναν απαράβατο κώδικα τιμής: δεν θα πείραζαν και δεν θα φωτογράφιζαν ποτέ τα λείψανα των 48 Γερμανών ναυτών.

Η λύση του μυστηρίου και το τραγικό «αυτογκόλ»

Η δικαίωση ήρθε στις 31 Αυγούστου 1997. Μετά τον εντοπισμό ενός μαχαιριού με το όνομα του ναύτη "Horenburg", ο Chatterton ρίσκαρε μια διείσδυση στο δωμάτιο των ηλεκτρικών κινητήρων και ανέσυρε μεταλλικές ετικέτες αναγνώρισης. Το υποβρύχιο είχε πλέον όνομα: ήταν το U-869, ένα U-boat τύπου IX.

Η ανακάλυψη ανάγκασε τους ιστορικούς να ξαναγράψουν την ιστορία. Τα επίσημα αρχεία ανέφεραν ότι το U-869 είχε βυθιστεί ανοιχτά του Γιβραλτάρ. Όπως αποδείχθηκε, η γερμανική διοίκηση είχε στείλει σήμα αλλαγής πορείας, όμως το υποβρύχιο δεν το έλαβε ποτέ λόγω βλάβης στον ασύρματο και συνέχισε προς τις ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη ανατροπή αφορούσε τη βύθισή του. Οι Chatterton, Kohler και πυροτεχνουργοί κατέληξαν σε ένα ειρωνικό συμπέρασμα: το U-869 δεν βυθίστηκε από αμερικανικά πυρά. Έπεσε θύμα ενός σπάνιου τεχνικού σφάλματος, όταν μια δική του τορπίλη υπέστη βλάβη στο σύστημα καθοδήγησης, έκανε κυκλική τροχιά, επέστρεψε και έπληξε θανάσιμα το ίδιο το υποβρύχιο.

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