Εξερράγη βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ινδονησία: 5 οι νεκροί (vid)

Βόμβα από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εξερράγη σε χωριό της Ινδονησίας σκοτώνοντας 5 ανθρώπους.

Βόμβα, που πιστεύεται ότι χρονολογείται από την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, εξερράγη σε χωριό της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (31/5) στην περιοχή Μπιάκ Νούμφορ της Παπούα. Το βλήμα βρισκόταν κάτω από μια στηριγμένη σε πασσάλους κατοικία κοντά στην ακτογραμμή και το ωστικό κύμα κατέστρεψε ολοσχερώς εννέα γειτονικά σπίτια.

Οι αρχές επικέντρωσαν αμέσως τις προσπάθειές τους στην εκκένωση των θυμάτων και στην έναρξη των ερευνών για τα αίτια του συμβάντος. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Παπούα δήλωσε: «Η έκρηξη εικάζεται ότι προήλθε από βόμβα της εποχής του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όμως η κύρια προτεραιότητά μας είναι η περίθαλψη των θυμάτων, η διαδικασία εκκένωσης και η ασφάλιση του σημείου».

Προσπάθησαν να αφαιρέσουν την πυρίτιδα και εξερράγη

Πέρα από τους πέντε νεκρούς, περίπου 20 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό. Σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλούνται τα τοπικά μέσα, η βόμβα εξερράγη επειδή κάποιοι κάτοικοι προσπάθησαν να την παραβιάσουν.

Αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε: «Η βόμβα φέρεται να εξερράγη επειδή την άνοιξαν εσκεμμένα για να αφαιρέσουν την πυρίτιδα που είχε στο εσωτερικό της. Την ώρα που την αποσυναρμολογούσαν, πυροδοτήθηκε».

Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο, τελεί υπό διερεύνηση από τις αρχές. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της έκρηξης, η οποία εκτόξευσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον αέρα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή.

