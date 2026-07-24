Αστρονόμοι κατάφεραν να φωτογραφίσουν πλανήτη που ήταν κρυμμένος για χρόνια: Ο πιο αμυδρός που έχει εντοπιστεί

Αστρονόμοι ανακάλυψαν τον πιο μικρό εξωπλανήτη που έχει φωτογραφηθεί απευθείας από τη Γη, ο οποίος παρέμενε κρυμμένος σε αρχειακές εικόνες για πάνω από μια δεκαετία.

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, τα αρχεία των τηλεσκοπίων εξακολουθούν να κρύβουν μυστικά. Αυτό αποδείχθηκε αφού μια διεθνής ομάδα αστρονόμων κατάφερε να εντοπίσει έναν εξωπλανήτη που είχε παραμείνει κρυμμένος για περισσότερα από δέκα χρόνια σε ήδη υπάρχουσες εικόνες.

Πρόκειται για τον Beta Pictoris d, ο οποίος μόλις έγινε ο πιο αμυδρός πλανήτης που έχει φωτογραφηθεί απευθείας από τη Γη.

Τον εντόπισαν κατά τύχη: Ήταν μπροστά στα μάτια τους επί 11 χρόνια

Αυτή η μεγάλη ανακάλυψη συνέβη ενώ οι ερευνητές μελετούσαν τον Beta Pictoris b, έναν άλλο από τους κόσμους που περιφέρονται γύρω από το ίδιο αστέρι. Επανεξετάζοντας τις εικόνες που κατέγραψε το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου, εντόπισαν ένα μικρό σημείο φωτός που δεν είχαν δει προηγουμένως.

Μετά από αρκετές αναλύσεις, συνειδητοποίησαν ότι το αντικείμενο αυτό εμφανιζόταν ήδη σε αρκετές από τις λήψεις που έγιναν τα τελευταία 11 χρόνια, αλλά κατάφερε να περάσει απαρατήρητο λόγω της χαμηλής του φωτεινότητας.

Ο Beta Pictoris d είναι ένας γίγαντας αερίων, παρόμοιος με τον Δία ή τον Κρόνο, αλλά με μάζα μόλις 2,4 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Δία, πολύ μικρότερη από εκείνη των άλλων δύο γνωστών πλανητών του συστήματος.

Επιπλέον, βρίσκεται σε πιο απομακρυσμένη τροχιά και είναι πολύ πιο κρύος, γεγονός που τον κάνει να εκπέμπει πολύ λίγο φως. Στην πραγματικότητα, είναι 100 φορές πιο αμυδρός από τον Beta Pictoris b, καθιστώντας τον έτσι τον πιο αδύναμο εξωπλανήτη που έχει καταγραφεί μέσω άμεσης απεικόνισης από επίγειο τηλεσκόπιο.

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